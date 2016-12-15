Додано: Чет 28 бер, 2024 08:58

Amethyst написав: Дюрі-бачі написав: Amethyst написав: сберкасса больше 3% не давала сберкасса больше 3% не давала

А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.

Amethyst написав: неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений

Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.

Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США) А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)

Не треба ні на кого головою кивати, роби все сам. Зараз (легальних) інструментів кувати (мінімальний) особистий достаток -- море. Ділоффто Не треба ні на кого головою кивати, роби все сам. Зараз (легальних) інструментів кувати (мінімальний) особистий достаток -- море. Ділоффто

Маючи за плечима саме наслідки подій після розвалу СРСР,мати довгострокові ОВДП в країні де західні партнери роблять дві речі гарно - обіцяють і засуджують. Немає на сьогодні впевненості на 3 роки наперед. Залишатися в країні без бронювання та / або стабільній зп ризик в першу чергу для життя і обмеження на право перетину кордону лише додатково підштовхують для визначення як ситуація може змінитися і що робити далі. Мені в березні 2022 року було страшно за родину - все зробив що думав , сам неодноразово звертався до тцк , до квітня лише переадресація була між тро-тцк. Навіть змушували переїхати до І-Ф заради отримання бажаного. Коли в травні в столиці люди почали повертатися, знову почали працювати, необхідність їздити між містами до тцк заради мобілізації відпало.Згоден що час втрачено,для багатьох речей. Можна багато дискутувати,але коли вам на вулиці нагадують про необхідність згідно ст.65 Конституції України виконання дій,руки опускаються коли кандидати у відкритому конкурсі на вакантні посади судів з зп 250000 - 300000 грн і пенсією 150000 грн лише доказують ,що життя українця на кордонах коштує в рази менше і в державі нікому до цього немає нічого додати чи змінити . Немає слів, обурення немає межі.