Примус чи заохочення?
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52
Додано: П'ят 22 бер, 2024 11:20
Re: Пенсії в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 19:11
Всего-то осталось это признать и адекватно поднять пенсионный возраст Думаю, что уже годах на 80 можно будет и пенсии увеличить и ПФ станет не дефицитный. Харе заниматься популизмом и сжигать общий бюджет страны!
Додано: Суб 23 бер, 2024 14:10
Додано: Нед 24 бер, 2024 16:38
Более 40 лет назад один молодой чел вставил 5" дискету в один из первых ПК, завезенных из Индии на кафедру одного инс-та и запустил Суперкалк (ёкселя тада не было).
И путем нехитрых манипуляций составил себе прожект на +40 лет для обеспечения минимальной пенсии помимо гос-й )) Сегодня изменились исходные данные для такого расчета, но сам принцип расчета остался.
Исх. данные: з/п - 35000 грн (тада 110 р - кр. диплом аданака )), доплата за стаж - +10% - за более 10лет, +20 - 15л, +30 - 20л, откладывать решил 10% от з/п, под 2.5% годовых (сберкасса больше 3% не давала), да и сейчас при стабильной ситуации наврядли будет больше 3% в инвалюте на годовых вкладах с капитализацией.
ПопРобовал восстановить ту талбичку в сёдняшниХ реалиях. Прикольно вышло ))
ПС. Дето вот-вот этот чел должен выйти на пенсию. И от спрашивается: неужели у него нема этих 3х лимонов сбережений? Пускай не в грн/долларах, но в бетоне, в колесах, в слитках ...но должны быть эти сбережения. Это минимум для думающего чела. Это просто -10% от дохода под мин %%, без какого-либо схематоза... просто тупо на (нормальной) работе каждый день от звонка до звонка иии... вот она 2я пенсия (+300уе седня)
Додано: Нед 24 бер, 2024 16:57
Re: Пенсії в Україні
А потім розвал совка і в усьому винуваті попереднікі.
Або назбирав 3 млн. карбованців і можеш за них купити буханку хліба.
Наші чиновники всіма силами не дають народу вкладати кошти в щось стабільне (хоча б держ облігації США)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 24 бер, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 бер, 2024 17:04
Я б в вклав в облігації США
Додано: Нед 24 бер, 2024 17:04
Не треба ні на кого головою кивати, роби все сам. Зараз (легальних) інструментів кувати (мінімальний) особистий достаток -- море. Ділоффто
Додано: Чет 28 бер, 2024 08:58
Маючи за плечима саме наслідки подій після розвалу СРСР,мати довгострокові ОВДП в країні де західні партнери роблять дві речі гарно - обіцяють і засуджують. Немає на сьогодні впевненості на 3 роки наперед. Залишатися в країні без бронювання та / або стабільній зп ризик в першу чергу для життя і обмеження на право перетину кордону лише додатково підштовхують для визначення як ситуація може змінитися і що робити далі. Мені в березні 2022 року було страшно за родину - все зробив що думав , сам неодноразово звертався до тцк , до квітня лише переадресація була між тро-тцк. Навіть змушували переїхати до І-Ф заради отримання бажаного. Коли в травні в столиці люди почали повертатися, знову почали працювати, необхідність їздити між містами до тцк заради мобілізації відпало.
Згоден що час втрачено,для багатьох речей. Можна багато дискутувати,але коли вам на вулиці нагадують про необхідність згідно ст.65 Конституції України виконання дій,руки опускаються коли кандидати у відкритому конкурсі на вакантні посади судів з зп 250000 - 300000 грн і пенсією 150000 грн лише доказують ,що життя українця на кордонах коштує в рази менше і в державі нікому до цього немає нічого додати чи змінити . Немає слів, обурення немає межі.
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