Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.
Розмір винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. Розмір винагороди члена ВККС, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. https://sud.ua/uk/news/publication/2893 ... silu-zakon
Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.
Розмір винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. Розмір винагороди члена ВККС, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. https://sud.ua/uk/news/publication/2893 ... silu-zakon
І в райсуди є бажаючі, проте процедура складна.
добре - конституційний та верховний суди. це вищий рівень - на загальну кількість суддів це який відсоток?
напевне є. а де - в обласних центрах, які не дуже бажають їхати до райцентру? знаю одну дівчину, яка може працювати суддею, але досі не склалося. тобто з точки зору зп їй цікавіше працювати на приватній фірмі