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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:37

Re: Пенсії в Україні

  Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

Не надто в темі. У Верховному суді
Станом на 1 січня 2023 року кількість суддів у Верховному Суді складала 178.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зарплата +300 тис.
Розмір винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.
Розмір винагороди члена ВККС, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. https://sud.ua/uk/news/publication/2893 ... silu-zakon

І в райсуди є бажаючі, проте процедура складна.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:53

  Ой+ написав:
  Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

Не надто в темі. У Верховному суді
Станом на 1 січня 2023 року кількість суддів у Верховному Суді складала 178.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зарплата +300 тис.
Розмір винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.
Розмір винагороди члена ВККС, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. https://sud.ua/uk/news/publication/2893 ... silu-zakon

І в райсуди є бажаючі, проте процедура складна.

добре - конституційний та верховний суди. це вищий рівень - на загальну кількість суддів це який відсоток?

напевне є. а де - в обласних центрах, які не дуже бажають їхати до райцентру? знаю одну дівчину, яка може працювати суддею, але досі не склалося. тобто з точки зору зп їй цікавіше працювати на приватній фірмі
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 12:59

  Ой+ написав:І в райсуди є бажаючі, проте процедура складна.

Не то слово сложная. Татарбунарский суд (Одесская область, если кто не знает) уже с полгодика без судей. Да и до этого вместо положенных по штату двоих судей был один временный варяг из Херсона.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 13:59

Re: Пенсії в Україні

  moveton написав:Не то слово сложная.

Просто людей з вулиці не пускають в систему, а вхідний квиток не всім по кишені.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:10

Re: Пенсії в Україні

Дюрі-бачі написав:Просто людей з вулиці не пускають в систему, а вхідний квиток не всім по кишені.

Коротко і ясно.
За тим самим принципом, нам вже підготували "нових кандидатів" на майбутні вибори :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:23

  Shaman написав:
  sens написав:...
Згоден що час втрачено,для багатьох речей. Можна багато дискутувати,але коли вам на вулиці нагадують про необхідність згідно ст.65 Конституції України виконання дій,руки опускаються коли кандидати у відкритому конкурсі на вакантні посади судів з зп 250000 - 300000 грн і пенсією 150000 грн лише доказують ,що життя українця на кордонах коштує в рази менше і в державі нікому до цього немає нічого додати чи змінити . Немає слів, обурення немає межі.

не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

тому оці особисті заздрощі на форуми трохи дивують. отримайте профільну освіту та досвід, та йдіть працювати суддею чи нотаріусом. чи може це не так легко? ;)

Нотаріус немає зарплати як у судді , офіційно,це перше, по-друге - чому ветеран праці за 42 роки отримує в два рази менше мінімального заробітної плати? Охоронець в школі отримує офіційно приблизно 20к грн і додатково 4430 грн пенсії за працю в цій школі як викладач.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:26

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

Не надто в темі. У Верховному суді
Станом на 1 січня 2023 року кількість суддів у Верховному Суді складала 178.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зарплата +300 тис.
Розмір винагороди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.
Розмір винагороди члена ВККС, який є суддею, дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. https://sud.ua/uk/news/publication/2893 ... silu-zakon

І в райсуди є бажаючі, проте процедура складна.

добре - конституційний та верховний суди. це вищий рівень - на загальну кількість суддів це який відсоток?

напевне є. а де - в обласних центрах, які не дуже бажають їхати до райцентру? знаю одну дівчину, яка може працювати суддею, але досі не склалося. тобто з точки зору зп їй цікавіше працювати на приватній фірмі

Питання про пенсію,яку виплатять за раніше офіційно зп. Я сам готовий збирати цілодобово дрони за таку зарплатню як у судді,проте у судді зп виросла як під час військового стану,а працює і ходить у відпустку/лікарняний як звичайно в мирний час
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 16:51

Re: Пенсії в Україні

  Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

Глянув справи по районним суддям в гуглі (те що розкрили), в середньому 4-7 тис доларів США за справу "хто кого вдарив пляшкою чи ножем.". А там такий потік справ...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 17:16

  BIGor написав:
  Shaman написав:не надто цікавлюся цією темою, але знаю що судів не вистачає. тому оці зп 250-300 т грн - це суді Конституційного суду, яких скільки там 12 - на всю країну. черги бажаючих йти в якийсь райсуд немає, де судять, хто кого вдарив пляшкою чи ножем. та цікаві посади в господарських та апеляційних судах, але їх теж відносно не багато.

Глянув справи по районним суддям в гуглі (те що розкрили), в середньому 4-7 тис доларів США за справу "хто кого вдарив пляшкою чи ножем.". А там такий потік справ...

хто про що, а голий про баню... здається, що ви так лаєте корупцію, лише через те, що самі не біля корита.

серед тих, хто по п'яні побився заплатити 4-7 тис дол можуть одиниці (тут згоден з ЛАДом). а більшість просто сідає ще на кілька років.

не можу втриматися - теж доводилося вирішувати питання? збили когось, а відповідати не хотілось?
Shaman
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