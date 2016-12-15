За 35р стажу жінкам вже дають ВетеранПраці з безкоштовним проїздом у маршруткаХ
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:03
Re: Пенсії в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:16
Да, вроде, как и до Электронной Революции было: самому приносить трудовую книжку, справки о получении высшего образования в определённые периоды и т.п.
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:25
Re: Пенсії в Україні
Можна спробувати документи завантажити як скани. Але от з досвіду мами знаю, що вони на тих сканах до кожної коми доколупаються, тому потрібно бути готовим
1) аргументовано все пояснити при особистому візиті
2) судитися.
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