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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:03

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:жінкам потрібно буде пропрацювати як мінімум 35 років
За 35р стажу жінкам вже дають ВетеранПраці з безкоштовним проїздом у маршруткаХ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:16

  Investor_K написав:В особистому кабінеті пенсійного іонда показує строковий стаж лише з 2004 року. Що це має бути? А до того що?

Да, вроде, как и до Электронной Революции было: самому приносить трудовую книжку, справки о получении высшего образования в определённые периоды и т.п.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:25

Re: Пенсії в Україні

  Investor_K написав:В особистому кабінеті пенсійного іонда показує строковий стаж лише з 2004 року. Що це має бути? А до того що?

Можна спробувати документи завантажити як скани. Але от з досвіду мами знаю, що вони на тих сканах до кожної коми доколупаються, тому потрібно бути готовим
1) аргументовано все пояснити при особистому візиті
2) судитися.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:11

Дюрi-бачi это очень зависит от того какая клуша в свое время заполняла трудовую и какие ошибки там делала. Я в январе этого года загрузил в кабинеты свою книжку и жены - в каждой 15+ сканов - на двоих домахались до жонкиной - там на первом развороте предусмотрена подпись владельца - а жене за все годы работы в 6 разных организациях + служба занятости - никто не сподобился дать ей книжку на подпись. Но ничего - расписалась, послали повторно - все прошло - в обеих кабинетах светяться правильные стажи с момента поступлений в учебные заведения после школы. Но сами книжки велись кадровиками аккуратно без помарок и исправлений. Так что не так страшен чёрт...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:23

Re: Пенсії в Україні

  WallNutPen написав:Но сами книжки велись кадровиками аккуратно без помарок и исправлений. Так что не так страшен чёрт...

Ну якщо книжки ідеальні, то може бути, а мамі доколупувались до всього "номер наказа не вказано", "печатка бліда", але основна претензія була в тому, що наказ про звільнення з однієї школи пізнішою датою, ніж наказ про прийом на роботу в іншу, на чому хотіли років 10 стажу вкрасти...
Дюрі-бачі
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