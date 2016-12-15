За 35р стажу жінкам вже дають ВетеранПраці з безкоштовним проїздом у маршруткаХ
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:03
Re: Пенсії в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:16
Да, вроде, как и до Электронной Революции было: самому приносить трудовую книжку, справки о получении высшего образования в определённые периоды и т.п.
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:25
Re: Пенсії в Україні
Можна спробувати документи завантажити як скани. Але от з досвіду мами знаю, що вони на тих сканах до кожної коми доколупаються, тому потрібно бути готовим
1) аргументовано все пояснити при особистому візиті
2) судитися.
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:11
Дюрi-бачi это очень зависит от того какая клуша в свое время заполняла трудовую и какие ошибки там делала. Я в январе этого года загрузил в кабинеты свою книжку и жены - в каждой 15+ сканов - на двоих домахались до жонкиной - там на первом развороте предусмотрена подпись владельца - а жене за все годы работы в 6 разных организациях + служба занятости - никто не сподобился дать ей книжку на подпись. Но ничего - расписалась, послали повторно - все прошло - в обеих кабинетах светяться правильные стажи с момента поступлений в учебные заведения после школы. Но сами книжки велись кадровиками аккуратно без помарок и исправлений. Так что не так страшен чёрт...
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:23
Re: Пенсії в Україні
Ну якщо книжки ідеальні, то може бути, а мамі доколупувались до всього "номер наказа не вказано", "печатка бліда", але основна претензія була в тому, що наказ про звільнення з однієї школи пізнішою датою, ніж наказ про прийом на роботу в іншу, на чому хотіли років 10 стажу вкрасти...
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:01
Re: Пенсії в Україні
как раз он и страшен , до 2000 года нужно подтвердить каждую запись довидкой по зарплате.
шуровать в архив и далать заказ на виписку "з наказів" і "по зарплате" ,
потом с етой макой в пенсионний.
Они потом повторно делают запрос в тот же архив и ПЕРЕПРОВЕРЯЮТ Вашу макулатуру.
Большой неожиданностью могут бить 000000 в довидках по з-те, так как организация не передала в госархив свои архиви, а просто сдала в мокулатуру и бухгалтерия пробухала.
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:05
Goodman еще есть гнилая тема, ФОП , ерудированний ФОП.
Когда ФОП спригивает с регистрации и закривает ФОПа , пенсионка смотрит его виписку и
предлагает поднести записи в трудовой по всем виплатаи или оформленние договора.
И сиди и думай....
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