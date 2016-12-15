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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:03

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:жінкам потрібно буде пропрацювати як мінімум 35 років
За 35р стажу жінкам вже дають ВетеранПраці з безкоштовним проїздом у маршруткаХ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:16

  Investor_K написав:В особистому кабінеті пенсійного іонда показує строковий стаж лише з 2004 року. Що це має бути? А до того що?

Да, вроде, как и до Электронной Революции было: самому приносить трудовую книжку, справки о получении высшего образования в определённые периоды и т.п.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 17:25

Re: Пенсії в Україні

  Investor_K написав:В особистому кабінеті пенсійного іонда показує строковий стаж лише з 2004 року. Що це має бути? А до того що?

Можна спробувати документи завантажити як скани. Але от з досвіду мами знаю, що вони на тих сканах до кожної коми доколупаються, тому потрібно бути готовим
1) аргументовано все пояснити при особистому візиті
2) судитися.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:11

Дюрi-бачi это очень зависит от того какая клуша в свое время заполняла трудовую и какие ошибки там делала. Я в январе этого года загрузил в кабинеты свою книжку и жены - в каждой 15+ сканов - на двоих домахались до жонкиной - там на первом развороте предусмотрена подпись владельца - а жене за все годы работы в 6 разных организациях + служба занятости - никто не сподобился дать ей книжку на подпись. Но ничего - расписалась, послали повторно - все прошло - в обеих кабинетах светяться правильные стажи с момента поступлений в учебные заведения после школы. Но сами книжки велись кадровиками аккуратно без помарок и исправлений. Так что не так страшен чёрт...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:23

Re: Пенсії в Україні

  WallNutPen написав:Но сами книжки велись кадровиками аккуратно без помарок и исправлений. Так что не так страшен чёрт...

Ну якщо книжки ідеальні, то може бути, а мамі доколупувались до всього "номер наказа не вказано", "печатка бліда", але основна претензія була в тому, що наказ про звільнення з однієї школи пізнішою датою, ніж наказ про прийом на роботу в іншу, на чому хотіли років 10 стажу вкрасти...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:01

Re: Пенсії в Україні

  WallNutPen написав:Так что не так страшен чёрт...

как раз он и страшен , до 2000 года нужно подтвердить каждую запись довидкой по зарплате.
шуровать в архив и далать заказ на виписку "з наказів" і "по зарплате" ,
потом с етой макой в пенсионний.
Они потом повторно делают запрос в тот же архив и ПЕРЕПРОВЕРЯЮТ Вашу макулатуру.
Большой неожиданностью могут бить 000000 в довидках по з-те, так как организация не передала в госархив свои архиви, а просто сдала в мокулатуру и бухгалтерия пробухала.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:05

Goodman еще есть гнилая тема, ФОП , ерудированний ФОП.
Когда ФОП спригивает с регистрации и закривает ФОПа , пенсионка смотрит его виписку и
предлагает поднести записи в трудовой по всем виплатаи или оформленние договора.
И сиди и думай....
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:30

Re: Пенсії в Україні

  Goodman написав:как раз он и страшен , до 2000 года нужно подтвердить каждую запись довидкой по зарплате.
шуровать в архив и далать заказ на виписку "з наказів" і "по зарплате"

Ваащето для стажа з/п не нужна. Нужна нормальная запись в трудовой и всьоо.
Вот для вычисления средней з/п действительно нужна з/п и иногда ДО 2000 г.
Однако, скорее всего, такая з/п (до 2000г) нужна будет тем, у кого нарисуется хороший коэф-т по той з/п (относительно средней з/п за 90е годы). Речь может идти о коэф больше 2, а это наврядли у простого смертного была такая з/п в то время... не более 1.6...1.8 ((
А вот в 2000х гг у многих уже был коэф. под 2 ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 08:26

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:Ваащето для стажа з/п не нужна. Нужна нормальная запись в трудовой и всьоо.

не нужно уподоблядься бабке на лавочке с мизерной пенсией, которая бьет себя в драхлие .... и все доказивает, что у нее 57 лет стажа.
на пенсии важен сам размер пенсии , которий считают по подтвержденим зарплатам.
после 50-ти начинаются болячки, а после 60 вряд ли можно будет работать и зарабативать. Хотя можно, чтоби бистрее себя загнать и не мучится.
Сейчас многие на склоне леи поняли. что все профукали и питаются запригнуть в последнй вагон делая ставку на инвалидность.
Goodman
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