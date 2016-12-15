Додано: Нед 31 бер, 2024 19:11

Дюрi-бачi это очень зависит от того какая клуша в свое время заполняла трудовую и какие ошибки там делала. Я в январе этого года загрузил в кабинеты свою книжку и жены - в каждой 15+ сканов - на двоих домахались до жонкиной - там на первом развороте предусмотрена подпись владельца - а жене за все годы работы в 6 разных организациях + служба занятости - никто не сподобился дать ей книжку на подпись. Но ничего - расписалась, послали повторно - все прошло - в обеих кабинетах светяться правильные стажи с момента поступлений в учебные заведения после школы. Но сами книжки велись кадровиками аккуратно без помарок и исправлений. Так что не так страшен чёрт...