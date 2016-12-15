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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:16

  moveton написав:
  Goodman написав:
  Amethyst написав:Ваащето для стажа з/п не нужна. Нужна нормальная запись в трудовой и всьоо.

на пенсии важен сам размер пенсии , которий считают по подтвержденим зарплатам.

На пенсии-то оно да, но разве уже отменили правило, что если нет достаточного стажа, то нет и пенсии?

Вам важливо як називається премія від держави за вашу стабільність чи розмір і послідовність виплати
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:37

  sens написав:Вам важливо як називається премія від держави за вашу стабільність чи розмір і послідовність виплати

В дискуссии важно, чтобы все термины употребляли в одинаковом значении. Иначе это уже не обсуждение, а набор бессмысленных монологов. Хотя мне кажется, что и для тех, кому плевать, как это всё называется, всё таки чуток важно, что если к пенсионному возрасту не набрать 35 лет стажа, то хоть с зарплатой миллион до этого 34 года работай, хоть вообще не работай - выплата будет одинаковой. Хотя пенсия (но не выплата!), безусловно, определяется в основном на основе размера зарплаты, которая была, а стаж там уже в качестве сравнительно небольщой доплаты.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:44

  moveton написав:
  sens написав:Вам важливо як називається премія від держави за вашу стабільність чи розмір і послідовність виплати

В дискуссии важно, чтобы все термины употребляли в одинаковом значении. Иначе это уже не обсуждение, а набор бессмысленных монологов. Хотя мне кажется, что и для тех, кому плевать, как это всё называется, всё таки чуток важно, что если к пенсионному возрасту не набрать 35 лет стажа, то хоть с зарплатой миллион до этого 34 года работай, хоть вообще не работай - выплата будет одинаковой. Хотя пенсия (но не выплата!), безусловно, определяется в основном на основе размера зарплаты, которая была, а стаж там уже в качестве сравнительно небольщой доплаты.

В 1992 я бажав мати офіційно роботу ,в 2001 щоб обов'язково на картку , в 2022 чим більше, тільки неофіційно,чому так? Тому що умови змінилися як і ставлення сусіда держави. Мій друг в Києві отримував в 2006 році російську військову пенсію,два роки тому бідкався що стало зовсім мало.
sens
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