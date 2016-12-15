sens написав:Вам важливо як називається премія від держави за вашу стабільність чи розмір і послідовність виплати
В дискуссии важно, чтобы все термины употребляли в одинаковом значении. Иначе это уже не обсуждение, а набор бессмысленных монологов. Хотя мне кажется, что и для тех, кому плевать, как это всё называется, всё таки чуток важно, что если к пенсионному возрасту не набрать 35 лет стажа, то хоть с зарплатой миллион до этого 34 года работай, хоть вообще не работай - выплата будет одинаковой. Хотя пенсия (но не выплата!), безусловно, определяется в основном на основе размера зарплаты, которая была, а стаж там уже в качестве сравнительно небольщой доплаты.
sens написав:Вам важливо як називається премія від держави за вашу стабільність чи розмір і послідовність виплати
В дискуссии важно, чтобы все термины употребляли в одинаковом значении. Иначе это уже не обсуждение, а набор бессмысленных монологов. Хотя мне кажется, что и для тех, кому плевать, как это всё называется, всё таки чуток важно, что если к пенсионному возрасту не набрать 35 лет стажа, то хоть с зарплатой миллион до этого 34 года работай, хоть вообще не работай - выплата будет одинаковой. Хотя пенсия (но не выплата!), безусловно, определяется в основном на основе размера зарплаты, которая была, а стаж там уже в качестве сравнительно небольщой доплаты.
В 1992 я бажав мати офіційно роботу ,в 2001 щоб обов'язково на картку , в 2022 чим більше, тільки неофіційно,чому так? Тому що умови змінилися як і ставлення сусіда держави. Мій друг в Києві отримував в 2006 році російську військову пенсію,два роки тому бідкався що стало зовсім мало.
moveton написав:На пенсии-то оно да, но разве уже отменили правило, что если нет достаточного стажа, то нет и пенсии?
це ваше припущення. буде , але тре буде побігати. Тре збирати пакет документів. декларувати доходи всіх членів сім"ї. Перегляд кожнаі 6 місяців і там є верхня межа. Тобто все робиться , щоб ТИ замахався, плюнув і жив на те, що заощадив і не морочив державі дупень. До речі..., як просрочиш терміни подання - то рахуй , що пролетів на період. Раніше це соцбез робив. а зараз все кинули на пенсійний, а їм воно .... все до дупи. Раніш субсидію давали і не жжужали , а тут пенсійний рогом уперся - у паспорті реєстрація на старій назві вулиці - пердуйте в ЦНАП робіть повторну запис з новою назвою. Хоча у всіх держорганах є відповідність назв вулиць і навіть банкам чхати на це. Такіе вот братікі діла.
moveton написав:На пенсии-то оно да, но разве уже отменили правило, что если нет достаточного стажа, то нет и пенсии?
це ваше припущення. буде , але тре буде побігати.
Мопед не мой. Прочитал, например, на этом заборе. Я не работник ПФ, поэтому спорить со специалистом не буду.
Goodman написав:Тре збирати пакет документів. декларувати доходи всіх членів сім"ї. Перегляд кожнаі 6 місяців і там є верхня межа. Тобто все робиться , щоб ТИ замахався, плюнув і жив на те, що заощадив і не морочив державі дупень. До речі..., як просрочиш терміни подання - то рахуй , що пролетів на період. Раніше це соцбез робив. а зараз все кинули на пенсійний, а їм воно .... все до дупи. Раніш субсидію давали і не жжужали , а тут пенсійний рогом уперся - у паспорті реєстрація на старій назві вулиці - пердуйте в ЦНАП робіть повторну запис з новою назвою. Хоча у всіх держорганах є відповідність назв вулиць і навіть банкам чхати на це. Такіе вот братікі діла.
Кстати, в начале той постановы есть слова "не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті (далі - тимчасова допомога), за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу". Но это, конечно, всего лишь допушение Кабмина. Откуда ему знать, что на самом деле оно не так?