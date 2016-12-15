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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 32333435>
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:16

  moveton написав:
  Goodman написав:
  Amethyst написав:Ваащето для стажа з/п не нужна. Нужна нормальная запись в трудовой и всьоо.

на пенсии важен сам размер пенсии , которий считают по подтвержденим зарплатам.

На пенсии-то оно да, но разве уже отменили правило, что если нет достаточного стажа, то нет и пенсии?

Вам важливо як називається премія від держави за вашу стабільність чи розмір і послідовність виплати
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:37

  sens написав:Вам важливо як називається премія від держави за вашу стабільність чи розмір і послідовність виплати

В дискуссии важно, чтобы все термины употребляли в одинаковом значении. Иначе это уже не обсуждение, а набор бессмысленных монологов. Хотя мне кажется, что и для тех, кому плевать, как это всё называется, всё таки чуток важно, что если к пенсионному возрасту не набрать 35 лет стажа, то хоть с зарплатой миллион до этого 34 года работай, хоть вообще не работай - выплата будет одинаковой. Хотя пенсия (но не выплата!), безусловно, определяется в основном на основе размера зарплаты, которая была, а стаж там уже в качестве сравнительно небольщой доплаты.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:44

  moveton написав:
  sens написав:Вам важливо як називається премія від держави за вашу стабільність чи розмір і послідовність виплати

В дискуссии важно, чтобы все термины употребляли в одинаковом значении. Иначе это уже не обсуждение, а набор бессмысленных монологов. Хотя мне кажется, что и для тех, кому плевать, как это всё называется, всё таки чуток важно, что если к пенсионному возрасту не набрать 35 лет стажа, то хоть с зарплатой миллион до этого 34 года работай, хоть вообще не работай - выплата будет одинаковой. Хотя пенсия (но не выплата!), безусловно, определяется в основном на основе размера зарплаты, которая была, а стаж там уже в качестве сравнительно небольщой доплаты.

В 1992 я бажав мати офіційно роботу ,в 2001 щоб обов'язково на картку , в 2022 чим більше, тільки неофіційно,чому так? Тому що умови змінилися як і ставлення сусіда держави. Мій друг в Києві отримував в 2006 році російську військову пенсію,два роки тому бідкався що стало зовсім мало.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:56

Re: Пенсії в Україні

  moveton написав:На пенсии-то оно да, но разве уже отменили правило, что если нет достаточного стажа, то нет и пенсии?

це ваше припущення.
буде , але тре буде побігати.
Тре збирати пакет документів. декларувати доходи всіх членів сім"ї.
Перегляд кожнаі 6 місяців і там є верхня межа.
Тобто все робиться , щоб ТИ замахався, плюнув і жив на те, що заощадив і не морочив державі дупень.
До речі..., як просрочиш терміни подання - то рахуй , що пролетів на період.
Раніше це соцбез робив. а зараз все кинули на пенсійний, а їм воно .... все до дупи.
Раніш субсидію давали і не жжужали , а тут пенсійний рогом уперся - у паспорті реєстрація на старій назві вулиці - пердуйте в ЦНАП робіть повторну запис з новою назвою. Хоча у всіх держорганах є відповідність назв вулиць і навіть банкам чхати на це. Такіе вот братікі діла.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:38

  Goodman написав:
  moveton написав:На пенсии-то оно да, но разве уже отменили правило, что если нет достаточного стажа, то нет и пенсии?

це ваше припущення.
буде , але тре буде побігати.

Мопед не мой. Прочитал, например, на этом заборе. Я не работник ПФ, поэтому спорить со специалистом не буду.

  Goodman написав:Тре збирати пакет документів. декларувати доходи всіх членів сім"ї.
Перегляд кожнаі 6 місяців і там є верхня межа.
Тобто все робиться , щоб ТИ замахався, плюнув і жив на те, що заощадив і не морочив державі дупень.
До речі..., як просрочиш терміни подання - то рахуй , що пролетів на період.
Раніше це соцбез робив. а зараз все кинули на пенсійний, а їм воно .... все до дупи.
Раніш субсидію давали і не жжужали , а тут пенсійний рогом уперся - у паспорті реєстрація на старій назві вулиці - пердуйте в ЦНАП робіть повторну запис з новою назвою. Хоча у всіх держорганах є відповідність назв вулиць і навіть банкам чхати на це. Такіе вот братікі діла.

Как-то это подозрительно смахивает на условия получения "тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату", а не пенсии. Но спишем на случайное совпадение.

Кстати, в начале той постановы есть слова "не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті (далі - тимчасова допомога), за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу". Но это, конечно, всего лишь допушение Кабмина. Откуда ему знать, что на самом деле оно не так?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 18:34

  moveton написав:
  Goodman написав:
  moveton написав:На пенсии-то оно да, но разве уже отменили правило, что если нет достаточного стажа, то нет и пенсии?

це ваше припущення.
буде , але тре буде побігати.

Мопед не мой. Прочитал, например, на этом заборе. Я не работник ПФ, поэтому спорить со специалистом не буду.

  Goodman написав:Тре збирати пакет документів. декларувати доходи всіх членів сім"ї.
Перегляд кожнаі 6 місяців і там є верхня межа.
Тобто все робиться , щоб ТИ замахався, плюнув і жив на те, що заощадив і не морочив державі дупень.
До речі..., як просрочиш терміни подання - то рахуй , що пролетів на період.
Раніше це соцбез робив. а зараз все кинули на пенсійний, а їм воно .... все до дупи.
Раніш субсидію давали і не жжужали , а тут пенсійний рогом уперся - у паспорті реєстрація на старій назві вулиці - пердуйте в ЦНАП робіть повторну запис з новою назвою. Хоча у всіх держорганах є відповідність назв вулиць і навіть банкам чхати на це. Такіе вот братікі діла.

Как-то это подозрительно смахивает на условия получения "тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату", а не пенсии. Но спишем на случайное совпадение.

Кстати, в начале той постановы есть слова "не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті (далі - тимчасова допомога), за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу". Но это, конечно, всего лишь допушение Кабмина. Откуда ему знать, что на самом деле оно не так?



Пенсія без стажу: на які виплати можуть розраховувати українці

👉 Право на тимчасову державну допомогу мають особи, що досягли пенсійного віку, але не отримують пенсійну виплату через відсутність достатнього страхового стажу.

Зокрема, вони можуть розраховувати на виплату прив'язану до прожиткового мінімуму – 2 361 гривню. Однак, така "соціальна" пенсія буде доступною не з 60 років, а з 63 років.

👉 Водночас особи, які взагалі не мають страхового стажу, не отримуватимуть пенсію взагалі. Їм призначать допомогу від держави у розмірі прожиткового мінімуму, але лише з 65 років.

👉 Зверніть увагу! Для призначення тимчасової допомоги особа подає до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання подає заяву та певний пакет документів.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:52

Дефіцит пенсійного фонду росте в геометричній прогресії, тому забудьте про пенсію. В майбутньому Україна зіштовхнеться зі значними скороченнями видатків, а основний тягар ляже на населення віком до 40 років.

Аби не опинитись в ситуації, коли вам на старості доведеться сподіватись на допомогу дітей чи держави – кожен з нас має вже зараз подумати як забезпечити достойну пенсію. Населення європейських країн та США вже давно відкривають власні брокерські рахунки та створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 20:59

sens
Сині папірці з банкомату по 5-м числам скоро змінять колір на скромніший? :P
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:09

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.
Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:11

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%
куди? льопне і віддадуть гривнями
Goodman
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