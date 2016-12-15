RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:13

  Goodman написав:
  Amethyst написав:Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%
куди? льопне і віддадуть гривнями

Ну на Вайзі або Банані тоді збирайте :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5258
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 21:35

Amethyst це шо таке? новий пенсійний?
ankarasvan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.04.24
Подякував: 14 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:44

  Hotab написав:sens
Сині папірці з банкомату по 5-м числам скоро змінять колір на скромніший? :P

Ощад змінити для пенсії не можу,знімаю на касі - банкомат більше 10000 не дає зняти готівкою
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16377
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:46

  Amethyst написав:
  sens написав:створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.
Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%

Двірник відкладає 900 грн від зп в 9000 грн і купляє раз у 4 місяці 100 баксів ?)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16377
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:48

  Goodman написав:
  Amethyst написав:Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%
куди? льопне і віддадуть гривнями


Про корзину пам'ятаємо ? Депозит у грн і облігації у грн , кредитки для обігу , готівку у долар та євро , частково поповнення електронного гаманця.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16377
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:55

  sens написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.
Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%

Двірник відкладає 900 грн від зп в 9000 грн і купляє раз у 4 місяці 100 баксів ?)
А щоо, чел з 40-річним стажем на посаді двірника претендує на пенсію у 20Кгрн?
А от чел після магістратури повинен разраховувати в сьогоднішніх реаліях через 40 років на пенсію у 20Кгрн... а це і буде оті 10%/міс від його (приведенего) окладу на сьогодні. Це теж мало, але це сьогодення у Неньці :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5258
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 10:41
11 35498
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 10:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 10:50
43 47087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 11:08
10 14559
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 00:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11768)
09.04.2024 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.