|
|
|
Пенсії в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 08 кві, 2024 21:13
Goodman написав: Amethyst написав:
Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%
куди? льопне і віддадуть гривнями
Ну на Вайзі або Банані тоді збирайте
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5258
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 08 кві, 2024 21:35
Amethyst це шо таке? новий пенсійний?
-
ankarasvan
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 07.04.24
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:44
Hotab написав:sens
Сині папірці з банкомату по 5-м числам скоро змінять колір на скромніший?
Ощад змінити для пенсії не можу,знімаю на касі - банкомат більше 10000 не дає зняти готівкою
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16377
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:46
Amethyst написав: sens написав:
створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.
Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%
Двірник відкладає 900 грн від зп в 9000 грн і купляє раз у 4 місяці 100 баксів ?)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16377
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:48
Goodman написав: Amethyst написав:
Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%
куди? льопне і віддадуть гривнями
Про корзину пам'ятаємо ? Депозит у грн і облігації у грн , кредитки для обігу , готівку у долар та євро , частково поповнення електронного гаманця.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16377
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 09 кві, 2024 12:55
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.
Достатньо просто відкладати 10%/міс від з/п у долярах під 2..3%
Двірник відкладає 900 грн від зп в 9000 грн і купляє раз у 4 місяці 100 баксів ?)
А щоо, чел з 40-річним стажем на посаді двірника претендує на пенсію у 20Кгрн?
А от чел після магістратури повинен разраховувати в сьогоднішніх реаліях через 40 років на пенсію у 20Кгрн... а це і буде оті 10%/міс від його (приведенего) окладу на сьогодні. Це теж мало, але це сьогодення у Неньці
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5258
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|35498
|
|
|43
|47087
|
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
|
|10
|14559
|
|