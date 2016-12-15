RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 18:54

  sens написав:Дефіцит пенсійного фонду росте в геометричній прогресії, тому забудьте про пенсію. В майбутньому Україна зіштовхнеться зі значними скороченнями видатків, а основний тягар ляже на населення віком до 40 років.

Скільки десятків років я про це чую
  sens написав:Аби не опинитись в ситуації, коли вам на старості доведеться сподіватись на допомогу дітей чи держави – кожен з нас має вже зараз подумати як забезпечити достойну пенсію. Населення європейських країн та США вже давно відкривають власні брокерські рахунки та створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !

В Украине нет таких инструментов
К тому же, гривна всегда будет подвержена инфляции и девальвации

PS. Як завжди, багато букв, але допис немає к дійсності ніякого відношення
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 31.08.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 33343536
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 10:41
11 35592
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 10:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 10:50
43 47118
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 11:08
10 14597
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 00:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (912)
09.04.2024 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.