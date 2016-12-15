Скільки десятків років я про це чую
sens написав:Аби не опинитись в ситуації, коли вам на старості доведеться сподіватись на допомогу дітей чи держави – кожен з нас має вже зараз подумати як забезпечити достойну пенсію. Населення європейських країн та США вже давно відкривають власні брокерські рахунки та створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.
Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !
В Украине нет таких инструментов
К тому же, гривна всегда будет подвержена инфляции и девальвации
PS. Як завжди, багато букв, але допис немає к дійсності ніякого відношення