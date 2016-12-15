sens написав:Дефіцит пенсійного фонду росте в геометричній прогресії, тому забудьте про пенсію. В майбутньому Україна зіштовхнеться зі значними скороченнями видатків, а основний тягар ляже на населення віком до 40 років.
Скільки десятків років я про це чую
sens написав:Аби не опинитись в ситуації, коли вам на старості доведеться сподіватись на допомогу дітей чи держави – кожен з нас має вже зараз подумати як забезпечити достойну пенсію. Населення європейських країн та США вже давно відкривають власні брокерські рахунки та створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.
Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове: -Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ? Подумала сова и говорит: -Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны. Побежали мыши радостно: -Станем ежами! Станем ежами! Вдруг одна остановилась: -А кто-нибудь знает: как стать ежами? Никто. Побежали обратно к сове. -Сова! А как нам стать ежами??? -Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !
В Украине нет таких инструментов К тому же, гривна всегда будет подвержена инфляции и девальвации
PS. Як завжди, багато букв, але допис немає к дійсності ніякого відношення
Amethyst написав:Я ж пример давал, причем это реальный подход и он оправдался (через 40 лет то!!) см. viewtopic.php?p=5702839#p5702839 У активного клиента рез-т может быть и в 2 раза! лучше Ожидалось получить именно прибавку к пенсии порядка самой пенсии на протяжении +20лет, т.е. до 80 лет. Т.е. удвоить пенсию
Я в том примере не очень понял что именно оправдалось кроме арифметики, в него изначально заложенной. Я считаю так: если мы говорим об удвоить минимальную пенсию, то считаем, что и работали по минимальной зарплате. Сейчас это 8000 грязными - 6440 чистыми. Откладываем мы с чистых. Далее, минимальная пенсия чистыми - это 40% от грязной минимальной ЗП. Значит 3200 грн или почти половина 6440. Хотим 40 лет работать, 20 лет получать эту самую удвоенную минималку. Получаем, что при оптимистичном предположении индексирования зарплаты по покупательной способности и доходности наших инвестиций равной потребительской инфляции, допустим, в более-менее стабильных США (в Украине и на 100% могут долларовые цены за год взлететь), нам нужно откладывать 3200 / 6440 * 20 / 40 = 24.84%
Вот как-то сильно больше, чем 10%. И доходность инвестиций в долларах должна быть 5-7% В принципе, так инвестировать реально: доходность S&P 500 минус украинский НДФЛ где-то на желаемый процент и выведет. Но откладывать нужно всё таки 25%. Как жить на минимальную ЗП минус 25% оставим за скобками
moveton написав:Я считаю так: если мы говорим об удвоить минимальную пенсию, то считаем, что и работали по минимальной зарплате.
Мой расчет был приведен для грязной з/п в 100..110р на 1986 г . Минус комсомольские, проф, на бездетность Минимальная тогда, наверное, была у уборщицы = 40 р, стипуха обычная была 40р, а повышенная 55р. За Авторское свидетельство на 3х..4х давали по 40р каждому (мы так подрабатывали!) Вообщем 10..15 р. я всегда откладывал не задумываясь )) Сегодня молодой чел после магистратуры (6 лет в ВУЗе) в Киеве хочет з/п не менее 25..30К.