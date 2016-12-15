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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 18:54

  sens написав:Дефіцит пенсійного фонду росте в геометричній прогресії, тому забудьте про пенсію. В майбутньому Україна зіштовхнеться зі значними скороченнями видатків, а основний тягар ляже на населення віком до 40 років.

Скільки десятків років я про це чую
  sens написав:Аби не опинитись в ситуації, коли вам на старості доведеться сподіватись на допомогу дітей чи держави – кожен з нас має вже зараз подумати як забезпечити достойну пенсію. Населення європейських країн та США вже давно відкривають власні брокерські рахунки та створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !

В Украине нет таких инструментов
К тому же, гривна всегда будет подвержена инфляции и девальвации

PS. Як завжди, багато букв, але допис немає к дійсності ніякого відношення
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 19:44

  Amethyst написав:Я ж пример давал, причем это реальный подход и он оправдался (через 40 лет то!!)
см. viewtopic.php?p=5702839#p5702839
У активного клиента рез-т может быть и в 2 раза! лучше :wink:
Ожидалось получить именно прибавку к пенсии порядка самой пенсии на протяжении +20лет, т.е. до 80 лет. Т.е. удвоить пенсию

Я в том примере не очень понял что именно оправдалось кроме арифметики, в него изначально заложенной. Я считаю так: если мы говорим об удвоить минимальную пенсию, то считаем, что и работали по минимальной зарплате. Сейчас это 8000 грязными - 6440 чистыми. Откладываем мы с чистых. Далее, минимальная пенсия чистыми - это 40% от грязной минимальной ЗП. Значит 3200 грн или почти половина 6440. Хотим 40 лет работать, 20 лет получать эту самую удвоенную минималку. Получаем, что при оптимистичном предположении индексирования зарплаты по покупательной способности и доходности наших инвестиций равной потребительской инфляции, допустим, в более-менее стабильных США (в Украине и на 100% могут долларовые цены за год взлететь), нам нужно откладывать 3200 / 6440 * 20 / 40 = 24.84%

Вот как-то сильно больше, чем 10%. И доходность инвестиций в долларах должна быть 5-7% В принципе, так инвестировать реально: доходность S&P 500 минус украинский НДФЛ где-то на желаемый процент и выведет. Но откладывать нужно всё таки 25%. Как жить на минимальную ЗП минус 25% оставим за скобками :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:36

Re: Пенсії в Україні

  moveton написав:Я считаю так: если мы говорим об удвоить минимальную пенсию, то считаем, что и работали по минимальной зарплате.
Мой расчет был приведен для грязной з/п в 100..110р на 1986 г . Минус комсомольские, проф, на бездетность :)
Минимальная тогда, наверное, была у уборщицы = 40 р, стипуха обычная была 40р, а повышенная 55р. За Авторское свидетельство на 3х..4х давали по 40р каждому (мы так подрабатывали!) Вообщем 10..15 р. я всегда откладывал не задумываясь ))
Сегодня молодой чел после магистратуры (6 лет в ВУЗе) в Киеве хочет з/п не менее 25..30К.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:13

  Amethyst написав:
  moveton написав:Я считаю так: если мы говорим об удвоить минимальную пенсию, то считаем, что и работали по минимальной зарплате.
Мой расчет был приведен для грязной з/п в 100..110р на 1986 г . Минус комсомольские, проф, на бездетность :)
Минимальная тогда, наверное, была у уборщицы = 40 р, стипуха обычная была 40р, а повышенная 55р. За Авторское свидетельство на 3х..4х давали по 40р каждому (мы так подрабатывали!) Вообщем 10..15 р. я всегда откладывал не задумываясь ))
Сегодня молодой чел после магистратуры (6 лет в ВУЗе) в Киеве хочет з/п не менее 25..30К.
з 2022 року дуже змінилася показники - правоохоронці мають , більшість населення або працює неофіційно або не працює, для більшості офіційна пенсія буде мінімалкою в майбутньому
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:13

  Amethyst написав:
  moveton написав:Я считаю так: если мы говорим об удвоить минимальную пенсию, то считаем, что и работали по минимальной зарплате.
Мой расчет был приведен для грязной з/п в 100..110р на 1986 г . Минус комсомольские, проф, на бездетность :)
Минимальная тогда, наверное, была у уборщицы = 40 р, стипуха обычная была 40р, а повышенная 55р. За Авторское свидетельство на 3х..4х давали по 40р каждому (мы так подрабатывали!) Вообщем 10..15 р. я всегда откладывал не задумываясь ))
Сегодня молодой чел после магистратуры (6 лет в ВУЗе) в Киеве хочет з/п не менее 25..30К.

Офіційно чи на руки?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:15

  pesikot написав:
  sens написав:Дефіцит пенсійного фонду росте в геометричній прогресії, тому забудьте про пенсію. В майбутньому Україна зіштовхнеться зі значними скороченнями видатків, а основний тягар ляже на населення віком до 40 років.

Скільки десятків років я про це чую
  sens написав:Аби не опинитись в ситуації, коли вам на старості доведеться сподіватись на допомогу дітей чи держави – кожен з нас має вже зараз подумати як забезпечити достойну пенсію. Населення європейських країн та США вже давно відкривають власні брокерські рахунки та створюють собі інвестиційні плани з метою забезпечення належної пенсії.

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !

В Украине нет таких инструментов
К тому же, гривна всегда будет подвержена инфляции и девальвации

PS. Як завжди, багато букв, але допис немає к дійсності ніякого відношення

Зніміть шапку та окуляри,все побачите і зрозумієте
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:27

Re: Пенсії в Україні

  Amethyst написав:Мой расчет был приведен для грязной з/п в 100..110р на 1986 г . Минус комсомольские, проф, на бездетность :)
Минимальная тогда, наверное, была у уборщицы = 40 р

Воот. Значит считаем, что работаем за 2.5 минималки. Но ведь тогда и пенсию мы хотим удвоить не минимальную, а которая в 2.5 раза больше? Я, правда, очень приблизительно представляю, как ПФ ЗП в пенсию пересчитывает и насколько там линейная зависимость. А как он это будет делать через 40 лет, то вообще никто не знает.

  Amethyst написав:Сегодня молодой чел после магистратуры (6 лет в ВУЗе) в Киеве хочет з/п не менее 25..30К.

Верю, что за 6 лет в ВУЗе минимум столько хотеть в Киеве учат. А как с реальным трудоустройством на такую белую ЗП? А не в Киеве?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:52

  moveton написав:
  Amethyst написав:Мой расчет был приведен для грязной з/п в 100..110р на 1986 г . Минус комсомольские, проф, на бездетность :)
Минимальная тогда, наверное, была у уборщицы = 40 р

Воот. Значит считаем, что работаем за 2.5 минималки. Но ведь тогда и пенсию мы хотим удвоить не минимальную, а которая в 2.5 раза больше? Я, правда, очень приблизительно представляю, как ПФ ЗП в пенсию пересчитывает и насколько там линейная зависимость. А как он это будет делать через 40 лет, то вообще никто не знает.

  Amethyst написав:Сегодня молодой чел после магистратуры (6 лет в ВУЗе) в Киеве хочет з/п не менее 25..30К.

Верю, что за 6 лет в ВУЗе минимум столько хотеть в Киеве учат. А как с реальным трудоустройством на такую белую ЗП? А не в Киеве?
Ну в реальном Протоколе расчета от ПФУ определяют ежемес. коєф. вашей з/п относительно средней з/п (даёт статистика).. для чела было дето 1.5...1.75 причем за любые (можно оптимизировать) 60 мес из 40 лет )
Я привел реальный пример для обычного(среднего!) чела после ВУЗа у Киёве/Харькове/Днепре :)
И еще раз повторяю, шо такой чел мог не напрягаясь обеспечить себе к 60 годам еще +11..15К(по сегодняшним меркам) дополнительной пенсии на +20..25 лет. При этом ему гос-во будет выплачивать 10..11К пенсии
Amethyst
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