Додано: Вів 09 кві, 2024 19:44

Amethyst написав: Я ж пример давал, причем это реальный подход и он оправдался (через 40 лет то!!)

см.

У активного клиента рез-т может быть и в 2 раза! лучше

Ожидалось получить именно прибавку к пенсии порядка самой пенсии на протяжении +20лет, т.е. до 80 лет. Т.е. удвоить пенсию Я ж пример давал, причем это реальный подход и он оправдался (через 40 лет то!!)см. viewtopic.php?p=5702839#p5702839 У активного клиента рез-т может быть и в 2 раза! лучшеОжидалось получить именно прибавку к пенсии порядка самой пенсии на протяжении +20лет, т.е. до 80 лет. Т.е. удвоить пенсию

Я в том примере не очень понял что именно оправдалось кроме арифметики, в него изначально заложенной. Я считаю так: если мы говорим об удвоить минимальную пенсию, то считаем, что и работали по минимальной зарплате. Сейчас это 8000 грязными -. Откладываем мы с чистых. Далее, минимальная пенсия чистыми -. Значит 3200 грн или почти половина 6440. Хотим 40 лет работать, 20 лет получать эту самую удвоенную минималку. Получаем, что при оптимистичном предположении индексирования зарплаты по покупательной способности и доходности наших инвестиций равной потребительской инфляции, допустим, в более-менее стабильных США (в Украине и на 100% могут долларовые цены за год взлететь), нам нужно откладывать 3200 / 6440 * 20 / 40 = 24.84%Вот как-то сильно больше, чем 10%. И доходность инвестиций в долларах должна быть 5-7% В принципе, так инвестировать реально: доходность S&P 500 минус украинский НДФЛ где-то на желаемый процент и выведет. Но откладывать нужно всё таки 25%. Как жить на минимальную ЗП минус 25% оставим за скобками