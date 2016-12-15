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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:53

  Goodman написав:
  sens написав:Працівник школи та ветеран праці стаж 45 років пенсія 4250 грн.
Працівник паспортного столу,стажу більше 20 років - пенсія 6300 грн.

чому тут дивуватися....
останні 20 років "є у компьютері"
все інше вимагає підтвердження + розмір окладів , "школяр " пролетів як фанера
+ обізнаність у пенсійній кухні та знайомства. Короче ....


в Україні склалась така ситуація - якщо ти до пенсії не мав досвіду великої зарплати тривалий період ( судді наприклад ) то ти будеш мати лише кошти для покриття комунальних послуг , доречі все що ми споживаємо , окрім вивезення сміття та обслуговування будинків знаходиться в руках бізнесменів ( світло , опалення , вода , інтернет , тв , звязок ) . Фактично держава субсидує виплати для бізнесу , все інше пенсіонер повинен виростити на своєму городі для себе . Ось такі справи . Дивуємося далі
sens
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