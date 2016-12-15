Goodman написав:
чому тут дивуватися....
останні 20 років "є у компьютері"
все інше вимагає підтвердження + розмір окладів , "школяр " пролетів як фанера
+ обізнаність у пенсійній кухні та знайомства. Короче ....
в Україні склалась така ситуація - якщо ти до пенсії не мав досвіду великої зарплати тривалий період ( судді наприклад ) то ти будеш мати лише кошти для покриття комунальних послуг , доречі все що ми споживаємо , окрім вивезення сміття та обслуговування будинків знаходиться в руках бізнесменів ( світло , опалення , вода , інтернет , тв , звязок ) . Фактично держава субсидує виплати для бізнесу , все інше пенсіонер повинен виростити на своєму городі для себе . Ось такі справи . Дивуємося далі