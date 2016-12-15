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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:53
Goodman написав: sens написав:
Працівник школи та ветеран праці стаж 45 років пенсія 4250 грн.
Працівник паспортного столу,стажу більше 20 років - пенсія 6300 грн.
чому тут дивуватися....
останні 20 років "є у компьютері"
все інше вимагає підтвердження + розмір окладів , "школяр " пролетів як фанера
+ обізнаність у пенсійній кухні та знайомства. Короче ....
в Україні склалась така ситуація - якщо ти до пенсії не мав досвіду великої зарплати тривалий період ( судді наприклад ) то ти будеш мати лише кошти для покриття комунальних послуг , доречі все що ми споживаємо , окрім вивезення сміття та обслуговування будинків знаходиться в руках бізнесменів ( світло , опалення , вода , інтернет , тв , звязок ) . Фактично держава субсидує виплати для бізнесу , все інше пенсіонер повинен виростити на своєму городі для себе . Ось такі справи . Дивуємося далі
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Додано: Сер 10 кві, 2024 11:13
sens написав:
не мав досвіду великої зарплати тривалий період
= 60 міс... з 35..40 р стажу, що записан у ТрКнижці
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Додано: Сер 10 кві, 2024 12:09
Найгірше в поточній системі пенсій, що вони ще +/- актуальні одразу після виходу на пенсію, але чим довше на пенсії - тим більше вона прямує до мінімалки.
От приклад моєї мами: вийшла на пенсію в 21 році, відсудили 9700. Тоді наче нормально було, а пройшло всього 2.5 роки, наче й підвищили до 10500, але вже відчувається відставання купівельної спроможності.
Якщо б виходила в цьому році на пенсію з тими ж показниками зарплати і стажу, то мала б вже 12000, і з кожним роком розрив старих пенсіонерів з новими збільшується, а наші придумовують всякі складні формули замість просто перерахунку всім так, наче вийшли в цьому році на пенсію.
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