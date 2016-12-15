|
|
|
Пенсії в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:53
Goodman написав: sens написав:
Працівник школи та ветеран праці стаж 45 років пенсія 4250 грн.
Працівник паспортного столу,стажу більше 20 років - пенсія 6300 грн.
чому тут дивуватися....
останні 20 років "є у компьютері"
все інше вимагає підтвердження + розмір окладів , "школяр " пролетів як фанера
+ обізнаність у пенсійній кухні та знайомства. Короче ....
в Україні склалась така ситуація - якщо ти до пенсії не мав досвіду великої зарплати тривалий період ( судді наприклад ) то ти будеш мати лише кошти для покриття комунальних послуг , доречі все що ми споживаємо , окрім вивезення сміття та обслуговування будинків знаходиться в руках бізнесменів ( світло , опалення , вода , інтернет , тв , звязок ) . Фактично держава субсидує виплати для бізнесу , все інше пенсіонер повинен виростити на своєму городі для себе . Ось такі справи . Дивуємося далі
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16430
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 кві, 2024 11:13
sens написав:
не мав досвіду великої зарплати тривалий період
= 60 міс... з 35..40 р стажу, що записан у ТрКнижці
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5283
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Сер 10 кві, 2024 12:09
Найгірше в поточній системі пенсій, що вони ще +/- актуальні одразу після виходу на пенсію, але чим довше на пенсії - тим більше вона прямує до мінімалки.
От приклад моєї мами: вийшла на пенсію в 21 році, відсудили 9700. Тоді наче нормально було, а пройшло всього 2.5 роки, наче й підвищили до 10500, але вже відчувається відставання купівельної спроможності.
Якщо б виходила в цьому році на пенсію з тими ж показниками зарплати і стажу, то мала б вже 12000, і з кожним роком розрив старих пенсіонерів з новими збільшується, а наші придумовують всякі складні формули замість просто перерахунку всім так, наче вийшли в цьому році на пенсію.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2774
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:46
Дюрі-бачі написав:
Найгірше в поточній системі пенсій, що вони ще +/- актуальні одразу після виходу на пенсію, але чим довше на пенсії - тим більше вона прямує до мінімалки.
От приклад моєї мами: вийшла на пенсію в 21 році, відсудили 9700. Тоді наче нормально було, а пройшло всього 2.5 роки, наче й підвищили до 10500, але вже відчувається відставання купівельної спроможності.
Якщо б виходила в цьому році на пенсію з тими ж показниками зарплати і стажу, то мала б вже 12000, і з кожним роком розрив старих пенсіонерів з новими збільшується, а наші придумовують всякі складні формули замість просто перерахунку всім так, наче вийшли в цьому році на пенсію.
ось зрозуміли що військовий який вийшов на пенсію в СРСР взагалі нікчема в порівнянні з військовим пенсіонером з України сьогодні
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16430
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:47
Amethyst написав: sens написав:
не мав досвіду великої зарплати тривалий період
= 60 міс... з 35..40 р стажу, що записан у ТрКнижці
Ключове слово " якщо...досвід ...великої зарплати...."
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16430
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 кві, 2024 16:37
Чи втратить пенсіонер виплати, якщо виїде за кордон
👉 Отримання пенсій для них залежить від тривалості перебування за межами країни. Якщо виїзд тимчасовий, пенсії продовжать переказувати на раніше вказані банківські рахунки.
👉 Однак, отримувачам пенсій через "Укрпошту" чи особисто від листоноші слід бути уважними. Якщо протягом шести місяців пенсіонер не з'являється за своєю пенсією, виплати призупиняються і рахунок блокується.
Зауважте! У разі призупинення виплат потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду для їх відновлення. Можливо перевести пенсію на банківську картку, надавши електронну копію паспорта, ідентифікаційний код та копії реквізитів банківської картки (IBAN).
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16430
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:11
sens написав:
Чи втратить пенсіонер виплати, якщо виїде за кордон
👉 Отримання пенсій для них залежить від тривалості перебування за межами країни. Якщо виїзд тимчасовий, пенсії продовжать переказувати на раніше вказані банківські рахунки.
👉 Однак, отримувачам пенсій через "Укрпошту" чи особисто від листоноші слід бути уважними. Якщо протягом шести місяців пенсіонер не з'являється за своєю пенсією, виплати призупиняються і рахунок блокується.
Зауважте! У разі призупинення виплат потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду для їх відновлення. Можливо перевести пенсію на банківську картку, надавши електронну копію паспорта, ідентифікаційний код та копії реквізитів банківської картки (IBAN).
Дякую за нагадування
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9798
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:34
sens написав:
👉 Отримання пенсій для них залежить від тривалості перебування за межами країни. Якщо виїзд тимчасовий, пенсії продовжать переказувати на раніше вказані банківські рахунки.
👉 Однак, отримувачам пенсій через "Укрпошту" чи особисто від листоноші слід бути уважними. Якщо протягом шести місяців пенсіонер не з'являється за своєю пенсією, виплати призупиняються і рахунок блокується.
Цікаво, хто це такі тексти пише. Начебто протиставлення, але в одному абзаці про тривалість виїзду (до речі, тимчасовий виїзд - це що? Все, що без консульського обліку на постійному проживанні?), а у другому - про спосіб отримання, тобто параметри незалежні один від одного, і протиставлення сенсу не має.
Однак, мені здавалося, що свого часу пенсійний фонд провів цілу кампанію з відмови від виплат через листоношу, і я був впевнений, що всі давно отримують на рахунки.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2855
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:47
M-Audio
А мені от цікаво (Сенс, якщо що, питання не до вас, бо ви зараз дасте відповідь на щось своє, а не питання) , як ПФ дізнАється, що пенсіонер вже давно в Німеччині помер. Там є механізм якщо довго не знімає кеш з карти, але ж внуки/діти можуть знімати доти, поки нараховують. І що тоді?)
Поки карта не вийде по строку дії? Так і там внуки можуть мати доступ до додатку в смартфоні, перекинуть на свою пенсію з рахунку))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11758
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 2207 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 11 кві, 2024 21:59
Hotab написав:
А мені от цікаво (Сенс, якщо що, питання не до вас, бо ви зараз дасте відповідь на щось своє, а не питання) , як ПФ дізнАється, що пенсіонер вже давно в Німеччині помер. Там є механізм якщо довго не знімає кеш з карти, але ж внуки/діти можуть знімати доти, поки нараховують. І що тоді?)
А какие тут есть варианты кроме угрозы суда и уголовного дела за мошенничество этим внукам/детям?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4444
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|35714
|
|
|43
|47203
|
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
|
|10
|14663
|
|