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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:01

moveton , а кто и как это выяснит? Раз в месяц в капюшоне (ковидной маске) подойти к банкомату… можно годами быть безнаказанным.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:02

Re: Пенсії в Україні

  moveton написав:А какие тут есть варианты кроме угрозы суда и уголовного дела за мошенничество этим внукам/детям?

там один варіант - оновлення документів.
по ідеї йде періодичне оновлення. У пенса паспорт книжечка і через ДІЮ не підтянегнеться.
Можна прокалимити оновлення до кінця військового стану , але потім все рівно - явися в банк. Короче - по даному питанню - война. мать родна.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:04

Goodman
Ну може ж бути і не книжечка.У мене ID.
Я пенс з 2020 року. З тих пір і «поучаствовал». А якби вальнули? Або ракета в хату зайшла. Як би вони дізнались? Якщо що , мені Ощад телефонував лише заради кредитів. Оновлень не просив.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:07

  Hotab написав:moveton , а кто и как это выяснит? Раз в месяц в капюшоне (ковидной маске) подойти к банкомату… можно годами быть безнаказанным.

Может и не выяснит. Но периодически по новостям пролетали напоминалки, что вообще по УК это мошенничество со всей вытекающей из этого ответственностью. А так, конечно, ПФ не от идеальности извещений о смерти всех обязывает перидически доказывать, что живой.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 11 кві, 2024 22:10, всього редагувалось 2 разів.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:08

Re: Пенсії в Україні

  Hotab написав:Ну може ж бути і не книжечка.У мене ID.

розмова йде про старих , у яких смерть тінню ходить.
наприклад від 1931 до 1940 років народження.
та пенсіонерів за віком , "у вас, другой случай".
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:10

Re: Пенсії в Україні

  Hotab написав:Раз в месяц в капюшоне (ковидной маске) подойти к банкомату…
як ? , карта в блоке через неоновлення данних. Поки війна, цей фортел прокатить, потом зась. ПФ і так тріщить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 22:15

  Goodman написав:
  Hotab написав:Раз в месяц в капюшоне (ковидной маске) подойти к банкомату…
як ? , карта в блоке через неоновлення данних. Поки війна, цей фортел прокатить, потом зась. ПФ і так тріщить.

Як часто до широкомасштабного просили оновлення даних?
Hotab
 
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