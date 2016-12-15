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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 11 кві, 2024 22:01
moveton , а кто и как это выяснит? Раз в месяц в капюшоне (ковидной маске) подойти к банкомату… можно годами быть безнаказанным.
Додано: Чет 11 кві, 2024 22:02
Re: Пенсії в Україні
там один варіант - оновлення документів.
по ідеї йде періодичне оновлення. У пенса паспорт книжечка і через ДІЮ не підтянегнеться.
Можна прокалимити оновлення до кінця військового стану , але потім все рівно - явися в банк. Короче - по даному питанню - война. мать родна.
Додано: Чет 11 кві, 2024 22:04
Goodman
Ну може ж бути і не книжечка.У мене ID.
Я пенс з 2020 року. З тих пір і «поучаствовал». А якби вальнули? Або ракета в хату зайшла. Як би вони дізнались? Якщо що , мені Ощад телефонував лише заради кредитів. Оновлень не просив.
Додано: Чет 11 кві, 2024 22:07
Может и не выяснит. Но периодически по новостям пролетали напоминалки, что вообще по УК это мошенничество со всей вытекающей из этого ответственностью. А так, конечно, ПФ не от идеальности извещений о смерти всех обязывает перидически доказывать, что живой.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 11 кві, 2024 22:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 11 кві, 2024 22:08
Re: Пенсії в Україні
Додано: Чет 11 кві, 2024 22:10
Re: Пенсії в Україні
Додано: Чет 11 кві, 2024 22:15
Додано: Чет 11 кві, 2024 22:26
Hotab Згадуємо разом, там Кловід був.
Потім Шмигаль згідно графіка оголосив, що ковід подолано і понеслася.
Додано: Чет 11 кві, 2024 23:00
Ну я точно помню что ПФУ пытался обязать банки выпускать пенс-карты сроком на год, чтобы минимум раз в год пенс являлся в банк лично за картой. Потом правда ряд банков начали спускать это на тормозах - но сама идея была и реализовать ее в ряде банков очень даже удалось, лично возил несколько лет подряд маму в банк где она получает пенсию за новой картой.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 08:16
WallNutPen все верно, в прошлом году доставлял малоподвижного инвалида в Приват,
оновити дані і отримати нову карту , бо гроші виводилися через перекидку на карту іншого клієнта.
Кура все зробила і видала карту ..... 24 року дії.
Я оцінив "гумор" і кажу, шо за прікол? Це знову тягнутися інваліду в банк, тобі вилізло, що він на 2 палках?
Почали шарити по всіх шухлядках і таки "знайшли" 27 рік.
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В ТАСі робив запасну карту для Платівки дистанційно , бо неохота було сніматися
на откритих людних площадях.
ТАС чогось випустив соціально- віртуальну і теж на рік.
Так що, справа пенсійного "пенс карта тільки на рік" живе і пахне, але можна
її здолати індивідуально.
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