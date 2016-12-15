Goodman написав:WallNutPen все верно, в прошлом году доставлял малоподвижного инвалида в Приват,
оновити дані і отримати нову карту , бо гроші виводилися через перекидку на карту іншого клієнта.
Кура все зробила і видала карту ..... 24 року дії.
Я оцінив "гумор" і кажу, шо за прікол? Це знову тягнутися інваліду в банк, тобі вилізло, що він на 2 палках?
Почали шарити по всіх шухлядках і таки "знайшли" 27 рік.
*********************************************************
В ТАСі робив запасну карту для Платівки дистанційно , бо неохота було сніматися
на откритих людних площадях.
ТАС чогось випустив соціально- віртуальну і теж на рік.
Так що, справа пенсійного "пенс карта тільки на рік" живе і пахне, але можна
її здолати індивідуально.
Пенсія в Приват? Вірно? А в ТАС що???