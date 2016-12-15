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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 08:27

  Goodman написав:WallNutPen все верно, в прошлом году доставлял малоподвижного инвалида в Приват,
оновити дані і отримати нову карту , бо гроші виводилися через перекидку на карту іншого клієнта.
Кура все зробила і видала карту ..... 24 року дії.
Я оцінив "гумор" і кажу, шо за прікол? Це знову тягнутися інваліду в банк, тобі вилізло, що він на 2 палках?
Почали шарити по всіх шухлядках і таки "знайшли" 27 рік.
*********************************************************
В ТАСі робив запасну карту для Платівки дистанційно , бо неохота було сніматися
на откритих людних площадях.
ТАС чогось випустив соціально- віртуальну і теж на рік.
Так що, справа пенсійного "пенс карта тільки на рік" живе і пахне, але можна
її здолати індивідуально.

Пенсія в Приват? Вірно? А в ТАС що???
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 08:34

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:А в ТАС що???

уже нічого , пару чергових депо , щоб не загубити карти.
Ще ТАС був непоганим стартовим для СПОРТа.
В ТАСі була дуля по КЛ, а СПОРТ з порогу налив 27К і без питань.
Все наше життя це ланцюжок ....
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 10:02

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:Пенсія в Приват? Вірно? А в ТАС що?

Глобус дає 10% під пенсійну до 2029
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:02

  Amethyst написав:
  sens написав:Пенсія в Приват? Вірно? А в ТАС що?

Глобус дає 10% під пенсійну до 2029

Багато цікавих банків. Тільки якщо ти не привʼязаний бдсм-но до Ощад.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:38

Re: Пенсії в Україні

  Hotab написав:Багато цікавих банків. Тільки якщо ти не привʼязаний бдсм-но до Ощад.


Чим ви зобовязані Ощаду?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 11:51

Investor_K
ЗУ про военпенсов
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 12:12

  Hotab написав:Investor_K
ЗУ про военпенсов
Там прописаний Ощад?
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