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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:38
vitaliiangel написав: Investor_K написав: Hotab написав:Investor_K
ЗУ про военпенсов
Там прописаний Ощад?
там прописан бдсм
Bank Development System Management?
Востаннє редагувалось Investor_K
в П'ят 12 кві, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 кві, 2024 08:05
vitaliiangel написав: Investor_K написав: Hotab написав:Investor_K
ЗУ про военпенсов
Там прописаний Ощад?
там прописан бдсм
пам'ятки прописано слідуюче виплата пенсії пенсіонерам міністерства оборони України проводить з установами Ощадбанку на підставі дозволів на виплату пенсії які висилають військові комісаріати за бажанням пенсіонеру постанова Ощадбанку може переказувати йому пенсію поштою або перераховувати в ощадну касу для зарахування до вкладу на його ім'я при зміні місця проживання переїзд до іншого району області тому інше пенсіонер подає до установи ощадбану Ощадбанку заяву і зазначеною новою адресою при одержанні такої заяви установа Ощадбанку виплачує пенсіонеру пенсію за один місяць наперед про всі зміни що мають вплив на розмір пенсії або який скасовують право на пенсію пенсіонер повинен своєчасно повідомити установу Ощадбанку або військовий комісаріат пенсіонер має право одержати лише одну пенсію в разі призначення йому пенсії від одного відомства він повинен сповістити про це у військовий комісаріат по всім питанням стосовно призначення обчислення і виплати пенсії пенсіонер повинен звертатися у той військовий комісаріат де знаходиться його пенсійна справа.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 17:23
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