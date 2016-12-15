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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:38

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Investor_K
ЗУ про военпенсов
Там прописаний Ощад?

там прописан бдсм

Bank Development System Management?
Востаннє редагувалось Investor_K в П'ят 12 кві, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:05

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Investor_K
ЗУ про военпенсов
Там прописаний Ощад?

там прописан бдсм
пам'ятки прописано слідуюче виплата пенсії пенсіонерам міністерства оборони України проводить з установами Ощадбанку на підставі дозволів на виплату пенсії які висилають військові комісаріати за бажанням пенсіонеру постанова Ощадбанку може переказувати йому пенсію поштою або перераховувати в ощадну касу для зарахування до вкладу на його ім'я при зміні місця проживання переїзд до іншого району області тому інше пенсіонер подає до установи ощадбану Ощадбанку заяву і зазначеною новою адресою при одержанні такої заяви установа Ощадбанку виплачує пенсіонеру пенсію за один місяць наперед про всі зміни що мають вплив на розмір пенсії або який скасовують право на пенсію пенсіонер повинен своєчасно повідомити установу Ощадбанку або військовий комісаріат пенсіонер має право одержати лише одну пенсію в разі призначення йому пенсії від одного відомства він повинен сповістити про це у військовий комісаріат по всім питанням стосовно призначення обчислення і виплати пенсії пенсіонер повинен звертатися у той військовий комісаріат де знаходиться його пенсійна справа.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 17:23

Re: Пенсії в Україні

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GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 18:55

  GALeon написав:Зображення

Гарні цифри, як для України ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 06:49

Як нараховується пенсія за віком: пояснення ПФУ

👉 Розрахунок пенсії за віком виконується за формулою:

Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

👉 Середня заробітна плата по Україні – це індикатор, який визначається офіційно і відображає середньорічний дохід громадян.

Далі ця сума використовується для обчислення індивідуальної пенсії з урахуванням коефіцієнта заробітної плати та коефіцієнта страхового стажу особи.

👉 Отже, для обчислення коефіцієнта заробітної плати потрібно:

🟢Визначити середню заробітну плату особи за останні три роки перед зверненням за пенсією.
🟢Визначити середню заробітну плату в Україні за ці ж три роки.
🟢Розділити середньорічну заробітну плату особи на середньорічну заробітну плату по країні.

Зауважте! У 2024 році застосовується усереднений показник заробітної плати за 2021-2023 роки, тобто 13 559,41 гривні.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:56

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:Як нараховується пенсія за віком: пояснення ПФУ

Мені колись один братуха розказував , скоротили його на залізниці , з гарної посади (оптимізація б.л.д.)
Питаю, ну що? підеш кудись робити?
не піду .... втрачу гарну пенсію, добуду до 60 і так , потиняюсь по ФОПАм.
А стаж? .... стажу вдостать, трохи менше чим у уборщиці , яка махала тряпкою з 16 .
вистачить.
PS Будьте мудрими, вивчайте законотворчість bands , бережіть себе.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:05

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:🟢Визначити середню заробітну плату особи за останні три роки перед зверненням за пенсією.
це якийсь доісторичний варіант закону. Тепер рахують всю ЗП з 2000 р. з якої сплачено ЄСВ..., але викреслюють по місяцю з найнижчим коєфіцієнтом за кожен рік стажу.
Спеціально передивився статтю 40 - нічого ще не змінили. Схоже в ПФ хтось згадав молодість, коли давав
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:39

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:🟢Визначити середню заробітну плату особи за останні три роки перед зверненням за пенсією.
це якийсь доісторичний варіант закону. Тепер рахують всю ЗП з 2000 р. з якої сплачено ЄСВ..., але викреслюють по місяцю з найнижчим коєфіцієнтом за кожен рік стажу.
Спеціально передивився статтю 40 - нічого ще не змінили. Схоже в ПФ хтось згадав молодість, коли давав

У Пенсійному фонді України працює контакт-центр, в якому за безкоштовним багатоканальним телефонним номером 0-800-503-753
погратися https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templ ... foPencCalc
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:22

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому еквіваленті
Ірина_
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