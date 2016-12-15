Bank Development System Management?
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: П'ят 12 кві, 2024 15:38
Bank Development System Management?
Востаннє редагувалось Investor_K в П'ят 12 кві, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 кві, 2024 08:05
пам'ятки прописано слідуюче виплата пенсії пенсіонерам міністерства оборони України проводить з установами Ощадбанку на підставі дозволів на виплату пенсії які висилають військові комісаріати за бажанням пенсіонеру постанова Ощадбанку може переказувати йому пенсію поштою або перераховувати в ощадну касу для зарахування до вкладу на його ім'я при зміні місця проживання переїзд до іншого району області тому інше пенсіонер подає до установи ощадбану Ощадбанку заяву і зазначеною новою адресою при одержанні такої заяви установа Ощадбанку виплачує пенсіонеру пенсію за один місяць наперед про всі зміни що мають вплив на розмір пенсії або який скасовують право на пенсію пенсіонер повинен своєчасно повідомити установу Ощадбанку або військовий комісаріат пенсіонер має право одержати лише одну пенсію в разі призначення йому пенсії від одного відомства він повинен сповістити про це у військовий комісаріат по всім питанням стосовно призначення обчислення і виплати пенсії пенсіонер повинен звертатися у той військовий комісаріат де знаходиться його пенсійна справа.
Додано: Нед 14 кві, 2024 17:23
Re: Пенсії в Україні
Додано: Пон 15 кві, 2024 06:49
Як нараховується пенсія за віком: пояснення ПФУ
👉 Розрахунок пенсії за віком виконується за формулою:
Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.
👉 Середня заробітна плата по Україні – це індикатор, який визначається офіційно і відображає середньорічний дохід громадян.
Далі ця сума використовується для обчислення індивідуальної пенсії з урахуванням коефіцієнта заробітної плати та коефіцієнта страхового стажу особи.
👉 Отже, для обчислення коефіцієнта заробітної плати потрібно:
🟢Визначити середню заробітну плату особи за останні три роки перед зверненням за пенсією.
🟢Визначити середню заробітну плату в Україні за ці ж три роки.
🟢Розділити середньорічну заробітну плату особи на середньорічну заробітну плату по країні.
Зауважте! У 2024 році застосовується усереднений показник заробітної плати за 2021-2023 роки, тобто 13 559,41 гривні.
Додано: Пон 15 кві, 2024 09:56
Re: Пенсії в Україні
Мені колись один братуха розказував , скоротили його на залізниці , з гарної посади (оптимізація б.л.д.)
Питаю, ну що? підеш кудись робити?
не піду .... втрачу гарну пенсію, добуду до 60 і так , потиняюсь по ФОПАм.
А стаж? .... стажу вдостать, трохи менше чим у уборщиці , яка махала тряпкою з 16 .
вистачить.
PS Будьте мудрими, вивчайте законотворчість bands , бережіть себе.
Додано: Пон 15 кві, 2024 10:05
Re: Пенсії в Україні
це якийсь доісторичний варіант закону. Тепер рахують всю ЗП з 2000 р. з якої сплачено ЄСВ..., але викреслюють по місяцю з найнижчим коєфіцієнтом за кожен рік стажу.
Спеціально передивився статтю 40 - нічого ще не змінили. Схоже в ПФ хтось згадав молодість, коли давав
Додано: Пон 15 кві, 2024 15:39
У Пенсійному фонді України працює контакт-центр, в якому за безкоштовним багатоканальним телефонним номером 0-800-503-753
погратися
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:22
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому еквіваленті
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:42
прошу вибачення , рахувати пенсію по курсу неправильно і неможливо - в 2022 курс був зафіксовано , було від НБУ - до кінця військового стану . Обіцянка не виконана .
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