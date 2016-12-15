ну туди не доДзвонитися (
але на сайті ПФУ є калькулятор пенсії, правда він не враховує останні зміни десь з вересня 23го точно...
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 17 кві, 2024 19:19
Re: Пенсії в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 19:22
Re: Пенсії в Україні
Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?
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