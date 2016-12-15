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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:19

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:У Пенсійному фонді України працює контакт-центр

ну туди не доДзвонитися (
але на сайті ПФУ є калькулятор пенсії, правда він не враховує останні зміни десь з вересня 23го точно...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:22

Re: Пенсії в Україні

Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 19:44

  unicdima написав:Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?

Я б міг би цим питанням поцікавитись ...
Якби ти не було таке хамло ...

А так, шукай сам ... не біоСміття
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:11

  unicdima написав:Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?

Оклад, звання, вислуга років, класність - фактичні на цей день.
Решта (додаткові виплати) - середнє за
станні 2 роки
Бойові точно не знаю входять в ці додаткові. Мають входити
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:30

  Hotab написав:
  unicdima написав:Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?

Оклад, звання, вислуга років, класність - фактичні на цей день.
Решта (додаткові виплати) - середнє за
станні 2 роки
Бойові точно не знаю входять в ці додаткові. Мають входити

ок ... ладно ...

Для нарахування пенсії важливі ті грошові виплати, з яких утримується ЄСВ
Якщо є якісь виплати, з яких ЄСВ не сплачується, то вони в розрахунок пенсії не підуть

Але тут є важливий момент.
Інвалідність вже була документально підтверджена до 24.02.2022 року, чи була набута, внаслідок військової служби після 24.02.2022 року

Якщо, внаслідок військової служби після 24.02.2022 року, то чи є та сама купа документів, які підтверджують ту саму інвалідність
Це медичні довідки, виписки зі шпиталів, висновки з обстеженнь, документи з військової частини
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 20:47

  Hotab написав:
  unicdima написав:Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?

Оклад, звання, вислуга років, класність - фактичні на цей день.
Решта (додаткові виплати) - середнє за
станні 2 роки
Бойові точно не знаю входять в ці додаткові. Мають входити

кажуть премія по бойовим не входить.
Мається на увазі не кадровий військовий, а мобілізований з початку війни.
В довідці начфіна суми за місяць в 2022 чомусь лише 10тис грн, в 2023-24 близько 18тис, хоча зарплата завжди була 20+тис.
Загальна сума вказана 330тис, якщо виходити з неї то як рахувати?

в той же час в довідці з пенсійного ОК-5 за 2022 рік пише-Усього за рік для пенсії: 780837.49 грн
якась маячня
unicdima
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