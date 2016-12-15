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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 17 кві, 2024 19:19
sens написав:
У Пенсійному фонді України працює контакт-центр
ну туди не доДзвонитися (
але на сайті ПФУ є калькулятор пенсії, правда він не враховує останні зміни десь з вересня 23го точно...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:22
Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?
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unicdima
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Додано: Пон 22 кві, 2024 19:44
unicdima написав:
Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?
Я б міг би цим питанням поцікавитись ...
Якби ти не було таке хамло ...
А так, шукай сам ... не біоСміття
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:11
unicdima написав:
Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?
Оклад, звання, вислуга років, класність - фактичні на цей день.
Решта (додаткові виплати) - середнє за
станні 2 роки
Бойові точно не знаю входять в ці додаткові. Мають входити
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:30
Hotab написав: unicdima написав:
Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?
Оклад, звання, вислуга років, класність - фактичні на цей день.
Решта (додаткові виплати) - середнє за
станні 2 роки
Бойові точно не знаю входять в ці додаткові. Мають входити
ок ... ладно ...
Для нарахування пенсії важливі ті грошові виплати, з яких утримується ЄСВ
Якщо є якісь виплати, з яких ЄСВ не сплачується, то вони в розрахунок пенсії не підуть
Але тут є важливий момент.
Інвалідність вже була документально підтверджена до 24.02.2022 року, чи була набута, внаслідок військової служби після 24.02.2022 року
Якщо, внаслідок військової служби після 24.02.2022 року, то чи є та сама купа документів, які підтверджують ту саму інвалідність
Це медичні довідки, виписки зі шпиталів, висновки з обстеженнь, документи з військової частини
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Додано: Пон 22 кві, 2024 20:47
Hotab написав: unicdima написав:
Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?
Оклад, звання, вислуга років, класність - фактичні на цей день.
Решта (додаткові виплати) - середнє за
станні 2 роки
Бойові точно не знаю входять в ці додаткові. Мають входити
кажуть премія по бойовим не входить.
Мається на увазі не кадровий військовий, а мобілізований з початку війни.
В довідці начфіна суми за місяць в 2022 чомусь лише 10тис грн, в 2023-24 близько 18тис, хоча зарплата завжди була 20+тис.
Загальна сума вказана 330тис, якщо виходити з неї то як рахувати?
в той же час в довідці з пенсійного ОК-5 за 2022 рік пише-Усього за рік для пенсії: 780837.49 грн
якась маячня
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