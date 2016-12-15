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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 22 кві, 2024 21:46
unicdima написав: pesikot написав:
А у тебе інвалідність є ? Танцюрист
пішов вон.
ще бухгалтера з себе корчило.
Бажаю успіху ... чекаю на твої стогнання, що витірана образили та пенсії не дали
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Додано: Пон 22 кві, 2024 21:47
unicdima написав: pesikot написав:
А у тебе інвалідність є ? Танцюрист
пішов вон.
ще бухгалтера з себе корчило.
Весело у вас))
Головне що обидва патріоти , але бачите все по різному
Те що ви бачите в ОК-5 як сума на пенсію не має значення. То для цивільної пенсії, якщо будете в 60 (чи скільки там зараз у цивільного убд-ника)
Ще раз. Ваші крайні оклад , звання, вислуга (хай 2 роки, але там є відсоток), класність якщо є.
А от оті ваші добавки, оте все до кучі за крайні 24 місяці і ділиться на 24. Додати до першої основної частини. Це ваша середня зп за 24 місяці (для обрахунку пенсії) . Від нього взяти ваші 40% - це ваша пенсія
Приклад.
Ваш оклад 1000, звання 500. Разом 1500 , за вислугу 10% , це 150 грн
Отже разом 1650 грн., як зарплата без надбавок.,
Решта додаткових виплат , які входили в зп, але не бойові. Разом за сі місяці і поділити на кількість місяців. Тобто хай там 400 тис. Ділимо на 24, це 16666
Тобто 1650 + 16666 =18316
Від нього 40% , це 7326 грн
Цифри всі зі стелі
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 22 кві, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 21:53
unicdima написав: Hotab написав: unicdima написав:
Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?
Оклад, звання, вислуга років, класність - фактичні на цей день.
Решта (додаткові виплати) - середнє за
станні 2 роки
Бойові точно не знаю входять в ці додаткові. Мають входити
кажуть премія по бойовим не входить.
Мається на увазі не кадровий військовий, а мобілізований з початку війни.
В довідці начфіна суми за місяць в 2022 чомусь лише 10тис грн, в 2023-24 близько 18тис, хоча зарплата завжди була 20+тис.
Загальна сума вказана 330тис, якщо виходити з неї то як рахувати?
в той же час в довідці з пенсійного ОК-5 за 2022 рік пише-Усього за рік для пенсії: 780837.49 грн
якась маячня
Треба вчасно отримати необхідні довідки, далі якщо не згодні з розміром треба буде спочатку звернутися письмово військового пенсійного фонду щоб надали розрахунок,потім направити вимогу до Пенсійного фонду, далі позов до суду.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 22:03
sens написав:
Треба вчасно отримати необхідні довідки, далі якщо не згодні з розміром треба буде спочатку звернутися письмово військового пенсійного фонду щоб надали розрахунок,потім направити вимогу до Пенсійного фонду, далі позов до суду.
Щоб бути незгодним треба знати яка дійсно має бути
Хотаб вроді близько до реального каже, зараз буду рахувати.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 22:08
Hotab написав: unicdima написав: pesikot написав:
А у тебе інвалідність є ? Танцюрист
пішов вон.
ще бухгалтера з себе корчило.
Весело у вас))
Головне що обидва патріоти , але бачите все по різному
Щоб щось казати, тре мати інфо
І, в першу чергу, а чи був хлопчик ...
А чи є інвалідність ?
Якщо ії немає, то вся розмова в пустоту
Якщо є, то яка група.
Від цього залежить купа подальших дій.
І розмір пенсії
А якщо посилают, ну то моя відповідь - попутного ветра ниже поясницы
Я намагався допомогти, але з таким підходом від unicdima
, хай сам з цим любиться ...
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Додано: Пон 22 кві, 2024 22:14
pesikot написав:
Щоб щось казати, тре мати інфо
І, в першу чергу, а чи був хлопчик ...
А чи є інвалідність ?
Якщо ії немає, то вся розмова в пустоту
Якщо є, то яка група.
Від цього залежить купа подальших дій.
І розмір пенсії
А якщо посилают, ну то моя відповідь - попутного ветра ниже поясницы
Я намагався допомогти, але з таким підходом від unicdima
, хай сам з цим любиться ...
Ти тупий і ніхрена в тому не тямиш, група лише вказує який процент від грошового забезпечення платиться.
Питання було як саме грошове забезпечення рахується для пенсії.
Іди ще в школу вчитися.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 22:15
unicdima
А, там може буде у вас доплата за УБД. У мене вона наче 700 грн. А як вона обраховується - Хз.
І ще одне, ви ж точно не вийдете на максимально можливі 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. То вам може додатись на утримання неповнолітніх дітей. Це при умові , якщо ви не працюєте на пенсії. Там біля 2 т грн наче на кожну дитину , у мене нема, не знаю.
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