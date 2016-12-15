RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Пенсійна реформа
/
Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:46

  unicdima написав:
  pesikot написав:А у тебе інвалідність є ? Танцюрист

пішов вон.
ще бухгалтера з себе корчило.

Бажаю успіху ... чекаю на твої стогнання, що витірана образили та пенсії не дали
pesikot
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9526
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:47

  unicdima написав:
  pesikot написав:А у тебе інвалідність є ? Танцюрист

пішов вон.
ще бухгалтера з себе корчило.

Весело у вас))
Головне що обидва патріоти , але бачите все по різному

Те що ви бачите в ОК-5 як сума на пенсію не має значення. То для цивільної пенсії, якщо будете в 60 (чи скільки там зараз у цивільного убд-ника)


Ще раз. Ваші крайні оклад , звання, вислуга (хай 2 роки, але там є відсоток), класність якщо є.
А от оті ваші добавки, оте все до кучі за крайні 24 місяці і ділиться на 24. Додати до першої основної частини. Це ваша середня зп за 24 місяці (для обрахунку пенсії) . Від нього взяти ваші 40% - це ваша пенсія

Приклад.
Ваш оклад 1000, звання 500. Разом 1500 , за вислугу 10% , це 150 грн
Отже разом 1650 грн., як зарплата без надбавок.,

Решта додаткових виплат , які входили в зп, але не бойові. Разом за сі місяці і поділити на кількість місяців. Тобто хай там 400 тис. Ділимо на 24, це 16666
Тобто 1650 + 16666 =18316
Від нього 40% , це 7326 грн

Цифри всі зі стелі
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 кві, 2024 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12001
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 21:53

  unicdima написав:
  Hotab написав:
  unicdima написав:Хтось в курсі як вирахувати пенсію військовому по інвалідності?
Якщо там пише % від суми грошового забезпечення то за який час рахується?

Оклад, звання, вислуга років, класність - фактичні на цей день.
Решта (додаткові виплати) - середнє за
станні 2 роки
Бойові точно не знаю входять в ці додаткові. Мають входити

кажуть премія по бойовим не входить.
Мається на увазі не кадровий військовий, а мобілізований з початку війни.
В довідці начфіна суми за місяць в 2022 чомусь лише 10тис грн, в 2023-24 близько 18тис, хоча зарплата завжди була 20+тис.
Загальна сума вказана 330тис, якщо виходити з неї то як рахувати?

в той же час в довідці з пенсійного ОК-5 за 2022 рік пише-Усього за рік для пенсії: 780837.49 грн
якась маячня

Треба вчасно отримати необхідні довідки, далі якщо не згодні з розміром треба буде спочатку звернутися письмово військового пенсійного фонду щоб надали розрахунок,потім направити вимогу до Пенсійного фонду, далі позов до суду.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16564
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:03

  sens написав:Треба вчасно отримати необхідні довідки, далі якщо не згодні з розміром треба буде спочатку звернутися письмово військового пенсійного фонду щоб надали розрахунок,потім направити вимогу до Пенсійного фонду, далі позов до суду.

Щоб бути незгодним треба знати яка дійсно має бути :D
Хотаб вроді близько до реального каже, зараз буду рахувати.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2752
З нами з: 10.06.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:08

  Hotab написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:А у тебе інвалідність є ? Танцюрист

пішов вон.
ще бухгалтера з себе корчило.

Весело у вас))
Головне що обидва патріоти , але бачите все по різному

Щоб щось казати, тре мати інфо

І, в першу чергу, а чи був хлопчик ...

А чи є інвалідність ?
Якщо ії немає, то вся розмова в пустоту

Якщо є, то яка група.
Від цього залежить купа подальших дій.
І розмір пенсії

А якщо посилают, ну то моя відповідь - попутного ветра ниже поясницы
Я намагався допомогти, але з таким підходом від unicdima, хай сам з цим любиться ...
pesikot
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9526
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:14

  pesikot написав:Щоб щось казати, тре мати інфо

І, в першу чергу, а чи був хлопчик ...

А чи є інвалідність ?
Якщо ії немає, то вся розмова в пустоту

Якщо є, то яка група.
Від цього залежить купа подальших дій.
І розмір пенсії

А якщо посилают, ну то моя відповідь - попутного ветра ниже поясницы
Я намагався допомогти, але з таким підходом від unicdima, хай сам з цим любиться ...

Ти тупий і ніхрена в тому не тямиш, група лише вказує який процент від грошового забезпечення платиться.
Питання було як саме грошове забезпечення рахується для пенсії.
Іди ще в школу вчитися.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2752
З нами з: 10.06.19
Подякував: 105 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:15

unicdima
А, там може буде у вас доплата за УБД. У мене вона наче 700 грн. А як вона обраховується - Хз.
І ще одне, ви ж точно не вийдете на максимально можливі 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. То вам може додатись на утримання неповнолітніх дітей. Це при умові , якщо ви не працюєте на пенсії. Там біля 2 т грн наче на кожну дитину , у мене нема, не знаю.
Hotab
 
Повідомлень: 12001
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні отримати високу пенсію 1, 2
R2 » Чет 20 кві, 2017 10:41
11 35899
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 сер, 2020 10:36
Игорь12
Порошенко розповів, коли в Україні будуть збільшені пенсії 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 15 гру, 2016 10:50
43 47447
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 14:36
nalim
Пенсії в Україні: де отримують найбільші виплати 1, 2
R2 » Суб 15 лип, 2017 11:08
10 14803
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 00:52
maxser

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6074)
22.04.2024 22:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.