Додано: Пон 22 кві, 2024 21:47

unicdima написав: pesikot написав: А у тебе інвалідність є ? Танцюрист А у тебе інвалідність є ? Танцюрист

пішов вон.

ще бухгалтера з себе корчило. пішов вон.ще бухгалтера з себе корчило.

Весело у вас))Головне що обидва патріоти , але бачите все по різномуТе що ви бачите в ОК-5 як сума на пенсію не має значення. То для цивільної пенсії, якщо будете в 60 (чи скільки там зараз у цивільного убд-ника)Ще раз. Ваші крайні оклад , звання, вислуга (хай 2 роки, але там є відсоток), класність якщо є.А от оті ваші добавки, оте все до кучі за крайні 24 місяці і ділиться на 24. Додати до першої основної частини. Це ваша середня зп за 24 місяці (для обрахунку пенсії) . Від нього взяти ваші 40% - це ваша пенсіяПриклад.Ваш оклад 1000, звання 500. Разом 1500 , за вислугу 10% , це 150 грнОтже разом 1650 грн., як зарплата без надбавок.,Решта додаткових виплат , які входили в зп, але не бойові. Разом за сі місяці і поділити на кількість місяців. Тобто хай там 400 тис. Ділимо на 24, це 16666Тобто 1650 + 16666 =18316Від нього 40% , це 7326 грнЦифри всі зі стелі