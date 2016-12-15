ви до чого закликаєте - нічого не робити!? Якщо власне у вас немає досвіду,то рекомендації щодо відгуків у Гугл це ні про що. Відсудити можна, головне дочекатися виконання рішення суду.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Вів 23 кві, 2024 09:28
ви до чого закликаєте - нічого не робити!? Якщо власне у вас немає досвіду,то рекомендації щодо відгуків у Гугл це ні про що. Відсудити можна, головне дочекатися виконання рішення суду.
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