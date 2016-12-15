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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:03

  sens написав:Треба вчасно отримати необхідні довідки, далі якщо не згодні з розміром треба буде спочатку звернутися письмово військового пенсійного фонду щоб надали розрахунок,потім направити вимогу до Пенсійного фонду, далі позов до суду.

Щоб бути незгодним треба знати яка дійсно має бути :D
Хотаб вроді близько до реального каже, зараз буду рахувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:15

unicdima
А, там може буде у вас доплата за УБД. У мене вона наче 700 грн. А як вона обраховується - Хз.
І ще одне, ви ж точно не вийдете на максимально можливі 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. То вам може додатись на утримання неповнолітніх дітей. Це при умові , якщо ви не працюєте на пенсії. Там біля 2 т грн наче на кожну дитину , у мене нема, не знаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 07:00

  Hotab написав:unicdima
А, там може буде у вас доплата за УБД. У мене вона наче 700 грн. А як вона обраховується - Хз.
І ще одне, ви ж точно не вийдете на максимально можливі 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. То вам може додатись на утримання неповнолітніх дітей. Це при умові , якщо ви не працюєте на пенсії. Там біля 2 т грн наче на кожну дитину , у мене нема, не знаю.

Все що нараховує пенсійний також можно через військовий отримати - ви їм цінний лист з описом ,а вони вам звичайний лист через 30 днів з 1 папірцем А4.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:45

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:далі позов до суду.

просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:48

Re: Пенсії в Україні

  unicdima написав:Питання було як саме грошове забезпечення рахується для пенсії.

По УР є передача територія права, коли нема чим зайняти єфір то ганяють передачі по кругу. Самі грошовиті виплати (премія за бойові) у зачет пенсії не йдуть.
Завжди можна відкрити Пенсійний портал і глянуть, как там дєла.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:28

  Goodman написав:
  sens написав:далі позов до суду.

просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
ви до чого закликаєте - нічого не робити!? Якщо власне у вас немає досвіду,то рекомендації щодо відгуків у Гугл це ні про що. Відсудити можна, головне дочекатися виконання рішення суду.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:24

Re: Пенсії в Україні

Ще питання
на сайті ПФУ є дві суми:
Загальна сума призначеної пенсії
і
ПІДСУМОК ПЕНСІЇ (з надбавками).
яка з них виплачується?
є ще графа - Сума останньої виплати
але ще нічого не виплачувалося бо тільки тепер нараховано, це що?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:42

  unicdima написав:Ще питання
на сайті ПФУ є дві суми:
Загальна сума призначеної пенсії
і
ПІДСУМОК ПЕНСІЇ (з надбавками).
яка з них виплачується?
є ще графа - Сума останньої виплати
але ще нічого не виплачувалося бо тільки тепер нараховано, це що?

Більша платиться. Там ще колись і поле «індексація» зʼявиться. Якщо не впреться в ліміт в 23610. Моя уперлась.

Коли виплатять , то буде сума і дата крайньої виплати
Hotab
 
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