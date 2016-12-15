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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:03
sens написав:
Треба вчасно отримати необхідні довідки, далі якщо не згодні з розміром треба буде спочатку звернутися письмово військового пенсійного фонду щоб надали розрахунок,потім направити вимогу до Пенсійного фонду, далі позов до суду.
Щоб бути незгодним треба знати яка дійсно має бути
Хотаб вроді близько до реального каже, зараз буду рахувати.
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unicdima
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Додано: Пон 22 кві, 2024 22:15
unicdima
А, там може буде у вас доплата за УБД. У мене вона наче 700 грн. А як вона обраховується - Хз.
І ще одне, ви ж точно не вийдете на максимально можливі 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. То вам може додатись на утримання неповнолітніх дітей. Це при умові , якщо ви не працюєте на пенсії. Там біля 2 т грн наче на кожну дитину , у мене нема, не знаю.
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Hotab
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Додано: Вів 23 кві, 2024 07:00
Hotab написав:unicdima
А, там може буде у вас доплата за УБД. У мене вона наче 700 грн. А як вона обраховується - Хз.
І ще одне, ви ж точно не вийдете на максимально можливі 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. То вам може додатись на утримання неповнолітніх дітей. Це при умові , якщо ви не працюєте на пенсії. Там біля 2 т грн наче на кожну дитину , у мене нема, не знаю.
Все що нараховує пенсійний також можно через військовий отримати - ви їм цінний лист з описом ,а вони вам звичайний лист через 30 днів з 1 папірцем А4.
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sens
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Додано: Вів 23 кві, 2024 08:45
sens написав:
далі позов до суду.
просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 08:48
unicdima написав:
Питання було як саме грошове забезпечення рахується для пенсії.
По УР є передача територія права, коли нема чим зайняти єфір то ганяють передачі по кругу. Самі грошовиті виплати (премія за бойові) у зачет пенсії не йдуть.
Завжди можна відкрити Пенсійний портал і глянуть, как там дєла.
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Додано: Вів 23 кві, 2024 09:28
Goodman написав: sens написав:
далі позов до суду.
просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
ви до чого закликаєте - нічого не робити!? Якщо власне у вас немає досвіду,то рекомендації щодо відгуків у Гугл це ні про що. Відсудити можна, головне дочекатися виконання рішення суду.
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sens
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Додано: Сер 24 кві, 2024 00:24
Ще питання
на сайті ПФУ є дві суми:
Загальна сума призначеної пенсії
і
ПІДСУМОК ПЕНСІЇ (з надбавками).
яка з них виплачується?
є ще графа - Сума останньої виплати
але ще нічого не виплачувалося бо тільки тепер нараховано, це що?
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unicdima
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Додано: Сер 24 кві, 2024 00:42
unicdima написав:
Ще питання
на сайті ПФУ є дві суми:
Загальна сума призначеної пенсії
і
ПІДСУМОК ПЕНСІЇ (з надбавками).
яка з них виплачується?
є ще графа - Сума останньої виплати
але ще нічого не виплачувалося бо тільки тепер нараховано, це що?
Більша платиться. Там ще колись і поле «індексація» зʼявиться. Якщо не впреться в ліміт в 23610. Моя уперлась.
Коли виплатять , то буде сума і дата крайньої виплати
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Hotab
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Додано: Сер 24 кві, 2024 00:57
Hotab написав:
Більша платиться. Там ще колись і поле «індексація» зʼявиться. Якщо не впреться в ліміт в 23610. Моя уперлась.
Коли виплатять , то буде сума і дата крайньої виплати
Якщо більша то більш-менш нормально.
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