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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:03

  sens написав:Треба вчасно отримати необхідні довідки, далі якщо не згодні з розміром треба буде спочатку звернутися письмово військового пенсійного фонду щоб надали розрахунок,потім направити вимогу до Пенсійного фонду, далі позов до суду.

Щоб бути незгодним треба знати яка дійсно має бути :D
Хотаб вроді близько до реального каже, зараз буду рахувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:15

unicdima
А, там може буде у вас доплата за УБД. У мене вона наче 700 грн. А як вона обраховується - Хз.
І ще одне, ви ж точно не вийдете на максимально можливі 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. То вам може додатись на утримання неповнолітніх дітей. Це при умові , якщо ви не працюєте на пенсії. Там біля 2 т грн наче на кожну дитину , у мене нема, не знаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 07:00

  Hotab написав:unicdima
А, там може буде у вас доплата за УБД. У мене вона наче 700 грн. А як вона обраховується - Хз.
І ще одне, ви ж точно не вийдете на максимально можливі 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. То вам може додатись на утримання неповнолітніх дітей. Це при умові , якщо ви не працюєте на пенсії. Там біля 2 т грн наче на кожну дитину , у мене нема, не знаю.

Все що нараховує пенсійний також можно через військовий отримати - ви їм цінний лист з описом ,а вони вам звичайний лист через 30 днів з 1 папірцем А4.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:45

Re: Пенсії в Україні

  sens написав:далі позов до суду.

просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 08:48

Re: Пенсії в Україні

  unicdima написав:Питання було як саме грошове забезпечення рахується для пенсії.

По УР є передача територія права, коли нема чим зайняти єфір то ганяють передачі по кругу. Самі грошовиті виплати (премія за бойові) у зачет пенсії не йдуть.
Завжди можна відкрити Пенсійний портал і глянуть, как там дєла.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:28

  Goodman написав:
  sens написав:далі позов до суду.

просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
ви до чого закликаєте - нічого не робити!? Якщо власне у вас немає досвіду,то рекомендації щодо відгуків у Гугл це ні про що. Відсудити можна, головне дочекатися виконання рішення суду.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:24

Re: Пенсії в Україні

Ще питання
на сайті ПФУ є дві суми:
Загальна сума призначеної пенсії
і
ПІДСУМОК ПЕНСІЇ (з надбавками).
яка з них виплачується?
є ще графа - Сума останньої виплати
але ще нічого не виплачувалося бо тільки тепер нараховано, це що?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:42

  unicdima написав:Ще питання
на сайті ПФУ є дві суми:
Загальна сума призначеної пенсії
і
ПІДСУМОК ПЕНСІЇ (з надбавками).
яка з них виплачується?
є ще графа - Сума останньої виплати
але ще нічого не виплачувалося бо тільки тепер нараховано, це що?

Більша платиться. Там ще колись і поле «індексація» зʼявиться. Якщо не впреться в ліміт в 23610. Моя уперлась.

Коли виплатять , то буде сума і дата крайньої виплати
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 00:57

  Hotab написав:Більша платиться. Там ще колись і поле «індексація» зʼявиться. Якщо не впреться в ліміт в 23610. Моя уперлась.
Коли виплатять , то буде сума і дата крайньої виплати

Якщо більша то більш-менш нормально.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:34

  unicdima написав:
  Hotab написав:Більша платиться. Там ще колись і поле «індексація» зʼявиться. Якщо не впреться в ліміт в 23610. Моя уперлась.
Коли виплатять , то буде сума і дата крайньої виплати

Якщо більша то більш-менш нормально.

https://www.msp.gov.ua/content/pensii-v ... intVersion
Пенсії військовослужбовцям


Умови, розміри і порядок пенсійного забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб визначаються Законом України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ від 09.04.1992 № 2262-ХІІ.



Види пенсії:

за вислугу років

по інвалідності

в разі втрати годувальника



Умови призначення:

Пенсії за вислугу років

1.Після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності календарної вислуги 25 років і більше.

2.При досягненні на день звільнення зі служби 45-ти річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу з яких не менше 12 років 6 місяців становить служба в силових структурах.



Пенсії по інвалідності

Після звільнення зі служби, незалежно від віку та тривалості служби в разі, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби.



Пенсії в разі втрати годувальника

Призначаються непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів, якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення її виплати.



Обчислення пенсій

Пенсії обчислюються у відсотках від розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії у розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (стаття 43).



За вислугу років:

особам, які мають вислугу 20 років і більше (пункт „а” статті 12): за вислугу 20 років – 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України „Про Національну поліціюˮ, звільненим зі служби у Службі судової охорони за віком чи через хворобу – 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років – 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення;



особам, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх справ, поліції, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (пункт „б” статті 12): за страховий стаж 25 років – 50 процентів і за кожний повний рік стажу понад 25 років – 1 процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43);



особам, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України (пункт „в” статті 12): за вислугу 20 років – 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43).



Максимальний розмір пенсії за вислугу років не повинен перевищувати 70 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1, – 100 процентів, до категорії 2, – 95 процентів.



Мінімальний розмір пенсії за вислугу років, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.



По інвалідності

особам з інвалідністю внаслідок війни I групи – 100 процентів, II групи – 80 процентів, III групи – 60 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

іншим особам з інвалідністю I групи – 70 процентів, II групи – 60 процентів, III групи – 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).



В разі втрати годувальника

членам сімей військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час, а саме батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), іншому непрацездатному члену сім’ї загиблого (померлого) годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї, - у розмірі 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї; якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка) - у розмірі 50 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків;

сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, – 30 процентів заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Мінімальні розміри пенсій в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника (або частина спільної пенсії кожного непрацездатного члена сім’ї), що призначається членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, з розрахунку на кожного непрацездатного члена сім’ї не може бути меншою ніж два визначені законом розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для всіх видів пенсій максимальний розмір (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.



Перерахунок пенсій

Пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України (частина четверта статті 63).
sens
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