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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:49

  sens написав:https://www.msp.gov.ua/content/pensii-v ... intVersion
Пенсії військовослужбовцям

Я ж це все читав, але як бачиш точного алгоритму тут не прописано.
вже все з'ясував, розказую
береться сума
1 посадовий оклад
2 оклад за військове звання
3 процентна надбавка за вислугу років
4 середньомісячна сума додаткових видів ГЗ за 24 міс!!!
з цієї суми береться % в залежності від групи
до результату плюсується надбавка учасник бойових дій.
підсумок
кінець.
Тема закрита.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:51

unicdima
надбавка учасник бойових дій.


Вона фіксована, чи відсоток?
(Для власного розуміння)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 19:54

  Hotab написав:unicdima
надбавка учасник бойових дій.


Вона фіксована, чи відсоток?
(Для власного розуміння)

думаю фіксована.
є чомусь дві графи
учасник АТО учасник бойових дій(ст.6) - 590 грн
учасник бойових дій - 40 грн.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:51

Пенсіонери за кордоном

Украинские пенсионеры за рубежом: ежегодная идентификация стала обязательной

Верховная Рада приняла закон, обязывающий украинских пенсионеров, проживающих за границей, проходить физическую идентификацию один раз в год, чтобы предотвратить несанкционированное получение пенсий и убедиться, что пенсии получают только те, кому они положены.

Способы прохождения идентификации будут определены Пенсионным фондом Украины. Ожидается, что это можно будет сделать в дипломатических учреждениях Украины за рубежом или в авторизованных центрах.

Пенсионеры, которые не пройдут идентификацию, могут потерять свои выплаты. Пенсионный фонд Украины будет информировать пенсионеров о порядке и сроках прохождения идентификации.
sens
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