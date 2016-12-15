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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 24 кві, 2024 19:49
Я ж це все читав, але як бачиш точного алгоритму тут не прописано.
вже все з'ясував, розказую
береться сума
1 посадовий оклад
2 оклад за військове звання
3 процентна надбавка за вислугу років
4 середньомісячна сума додаткових видів ГЗ за 24 міс
!!!
з цієї суми береться % в залежності від групи
до результату плюсується надбавка учасник бойових дій.
підсумок
кінець.
Тема закрита.
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unicdima
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Додано: Сер 24 кві, 2024 19:51
unicdima
надбавка учасник бойових дій.
Вона фіксована, чи відсоток?
(Для власного розуміння)
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Hotab
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Додано: Сер 24 кві, 2024 19:54
Hotab написав:unicdima
надбавка учасник бойових дій.
Вона фіксована, чи відсоток?
(Для власного розуміння)
думаю фіксована.
є чомусь дві графи
учасник АТО учасник бойових дій(ст.6) - 590 грн
учасник бойових дій - 40 грн.
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unicdima
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:51
Украинские пенсионеры за рубежом: ежегодная идентификация стала обязательной
Верховная Рада приняла закон, обязывающий украинских пенсионеров, проживающих за границей, проходить физическую идентификацию один раз в год, чтобы предотвратить несанкционированное получение пенсий и убедиться, что пенсии получают только те, кому они положены.
Способы прохождения идентификации будут определены Пенсионным фондом Украины. Ожидается, что это можно будет сделать в дипломатических учреждениях Украины за рубежом или в авторизованных центрах.
Пенсионеры, которые не пройдут идентификацию, могут потерять свои выплаты. Пенсионный фонд Украины будет информировать пенсионеров о порядке и сроках прохождения идентификации.
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sens
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Додано: Суб 27 кві, 2024 11:27
Goodman написав: sens написав:
далі позов до суду.
просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
ще війна не скінчилася, а військові пенси з дивану ділять, як їм ще більше з дивану отримати. чудасія..
може мобілізуються, підвищать свої дані для нарахування пенсій?
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Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 12:28
СПОЧАТКУ ДЕРЖАВА ВИКОНАЄ ОБОВЯЗКОВЕ РІШЕННЯ СУДУ!
Shaman написав: Goodman написав: sens написав:
далі позов до суду.
просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
ще війна не скінчилася, а військові пенси з дивану ділять, як їм ще більше з дивану отримати. чудасія..
може мобілізуються, підвищать свої дані для нарахування пенсій?
не треба робити паралельно дві речі - знімати/одягати штани
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sens
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Додано: Суб 27 кві, 2024 12:34
sens написав:
СПОЧАТКУ ДЕРЖАВА ВИКОНАЄ ОБОВЯЗКОВЕ РІШЕННЯ СУДУ!
Shaman написав: Goodman написав:
просто погугліть скільки позовів уже виграно військовими і пенсіонерами МВС ,
як іде їх виконання і яка стандартна відмазка у ПФ.
ще війна не скінчилася, а військові пенси з дивану ділять, як їм ще більше з дивану отримати. чудасія..
може мобілізуються, підвищать свої дані для нарахування пенсій?
не треба робити паралельно дві речі - знімати/одягати штани
бурят чи калмик розставить пріоритети, що треба - знімати штани чи одягати
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