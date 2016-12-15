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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:13
Re: Пенсії в Україні
Середня за 5 років береться
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:29
Amethyst
Середня зарплата за три попередні роки – за 2021, 2022, 2023 рік – таким чином становить 13 559,41 грн. Саме цей показник підставляють у формулу розрахунку пенсій, які призначаються у 2024 році
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:47
Ну в мене будь-які 60 місяців з 40 років використовували для підрахування
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