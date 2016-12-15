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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:13

Re: Пенсії в Україні

Середня за 5 років береться
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:29

Amethyst
Середня зарплата за три попередні роки – за 2021, 2022, 2023 рік – таким чином становить 13 559,41 грн. Саме цей показник підставляють у формулу розрахунку пенсій, які призначаються у 2024 році
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:47

Ну в мене будь-які 60 місяців з 40 років використовували для підрахування
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:16

Amethyst Ту формулу поміняли вже років 10 як.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:48

Re: Пенсії в Україні

Та лаана.
На сайті ПФУ є діючий калякулятор пенсії, можна погратися. Зберегти і роздивитися протокол розрахунку.
Правда він не враховує останні зміни для ковіду і воєнного стану -- додали ще 10 місяців крім 60, але уяву як це буде можна таки отримати.
От похибка для мене була десь 10% при нарахуванні
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:15

  Amethyst написав:Ну в мене будь-які 60 місяців з 40 років використовували для підрахування


60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.
А середня зарплата за 3 останніх роки - то сума на яку той коефіциент треба множити для визначення суми пенсії.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:08

Re: Пенсії в Україні

  Aps написав:60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.

Там рахують все з 2000 р., потім за кожен рік стажу викреслюють по місяцю, тобто 30-40 найгірших місяців не враховують і ще додатково може пенс за бажанням додати 60 місяців підряд до 2000 р., якщо це йому вигідно.
Дюрі-бачі
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