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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:13
Середня за 5 років береться
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Amethyst
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Додано: Чет 02 тра, 2024 16:29
Amethyst
Середня зарплата за три попередні роки – за 2021, 2022, 2023 рік – таким чином становить 13 559,41 грн. Саме цей показник підставляють у формулу розрахунку пенсій, які призначаються у 2024 році
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Додано: Чет 02 тра, 2024 16:47
Ну в мене будь-які 60 місяців з 40 років використовували для підрахування
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Amethyst
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:16
Amethyst Ту формулу поміняли вже років 10 як.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:48
Та лаана.
На сайті ПФУ є діючий калякулятор пенсії, можна погратися. Зберегти і роздивитися протокол розрахунку.
Правда він не враховує останні зміни для ковіду і воєнного стану -- додали ще 10 місяців крім 60, але уяву як це буде можна таки отримати.
От похибка для мене була десь 10% при нарахуванні
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:15
Amethyst написав:
Ну в мене будь-які 60 місяців з 40 років використовували для підрахування
60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.
А середня зарплата за 3 останніх роки - то сума на яку той коефіциент треба множити для визначення суми пенсії.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:08
Aps написав:
60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.
Там рахують все з 2000 р., потім за кожен рік стажу викреслюють по місяцю, тобто 30-40 найгірших місяців не враховують і ще додатково може пенс за бажанням додати 60 місяців підряд до 2000 р., якщо це йому вигідно.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:41
Дюрі-бачі написав: Aps написав:
60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.
Там рахують все з 2000 р., потім за кожен рік стажу викреслюють по місяцю, тобто 30-40 найгірших місяців не враховують і ще додатково може пенс за бажанням додати 60 місяців підряд до 2000 р., якщо це йому вигідно.
Так. То я для Amethyst
бо щось він імхо заблукав в тих розрахунках. )
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