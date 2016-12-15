Amethyst Середня зарплата за три попередні роки – за 2021, 2022, 2023 рік – таким чином становить 13 559,41 грн. Саме цей показник підставляють у формулу розрахунку пенсій, які призначаються у 2024 році
Та лаана. На сайті ПФУ є діючий калякулятор пенсії, можна погратися. Зберегти і роздивитися протокол розрахунку. Правда він не враховує останні зміни для ковіду і воєнного стану -- додали ще 10 місяців крім 60, але уяву як це буде можна таки отримати. От похибка для мене була десь 10% при нарахуванні
Aps написав:60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.
Там рахують все з 2000 р., потім за кожен рік стажу викреслюють по місяцю, тобто 30-40 найгірших місяців не враховують і ще додатково може пенс за бажанням додати 60 місяців підряд до 2000 р., якщо це йому вигідно.
Aps написав:60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.
Там рахують все з 2000 р., потім за кожен рік стажу викреслюють по місяцю, тобто 30-40 найгірших місяців не враховують і ще додатково може пенс за бажанням додати 60 місяців підряд до 2000 р., якщо це йому вигідно.
Так. То я для Amethyst бо щось він імхо заблукав в тих розрахунках. )