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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:13

Re: Пенсії в Україні

Середня за 5 років береться
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:29

Amethyst
Середня зарплата за три попередні роки – за 2021, 2022, 2023 рік – таким чином становить 13 559,41 грн. Саме цей показник підставляють у формулу розрахунку пенсій, які призначаються у 2024 році
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:47

Ну в мене будь-які 60 місяців з 40 років використовували для підрахування
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:16

Amethyst Ту формулу поміняли вже років 10 як.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:48

Re: Пенсії в Україні

Та лаана.
На сайті ПФУ є діючий калякулятор пенсії, можна погратися. Зберегти і роздивитися протокол розрахунку.
Правда він не враховує останні зміни для ковіду і воєнного стану -- додали ще 10 місяців крім 60, але уяву як це буде можна таки отримати.
От похибка для мене була десь 10% при нарахуванні
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:15

  Amethyst написав:Ну в мене будь-які 60 місяців з 40 років використовували для підрахування


60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.
А середня зарплата за 3 останніх роки - то сума на яку той коефіциент треба множити для визначення суми пенсії.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 17:08

Re: Пенсії в Україні

  Aps написав:60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.

Там рахують все з 2000 р., потім за кожен рік стажу викреслюють по місяцю, тобто 30-40 найгірших місяців не враховують і ще додатково може пенс за бажанням додати 60 місяців підряд до 2000 р., якщо це йому вигідно.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:41

  Дюрі-бачі написав:
  Aps написав:60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.

Там рахують все з 2000 р., потім за кожен рік стажу викреслюють по місяцю, тобто 30-40 найгірших місяців не враховують і ще додатково може пенс за бажанням додати 60 місяців підряд до 2000 р., якщо це йому вигідно.


Так. То я для Amethyst бо щось він імхо заблукав в тих розрахунках. )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 18:32

  Aps написав:
  Amethyst написав:Ну в мене будь-які 60 місяців з 40 років використовували для підрахування


60 місяців, якщо звісно ще їх не прибрали, тож для розрахунку особистого коефіциенту.
А середня зарплата за 3 останніх роки - то сума на яку той коефіциент треба множити для визначення суми пенсії.

Блін, дійсно, для суми з/п врах. 3 останні роки, а для коеф з/п вибіркові оптимизовані 60 міс за весь стаж.
Але от у мене є приклад, де середньої за 3 роки немає :(

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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 09:42

Якщо у людини спливає термін призначення пенсії по інвалідності
(людина не досягла пенсійного віку) - пенсійні виплати автоматично продовжуються .

В наступний день, як спливло призначення робиться перерахунок:
- У зв’язку з уточненням даних в ЕПС, хх.05.2024
Згідно підстави:
- продовження виплати пенсії на період дії військового стану

Особливості:Продовжено виплату пенсії на період дії воєнного стану - з хх.04.2024 по хх.11.2024.
Goodman
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