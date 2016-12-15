Мабуть на той час її ще не затвердили і для розрахунку використовували показники минулого року.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 08 тра, 2024 06:26
Мабуть на той час її ще не затвердили і для розрахунку використовували показники минулого року.
Додано: Чет 16 тра, 2024 10:20
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:32
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