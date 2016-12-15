Мабуть на той час її ще не затвердили і для розрахунку використовували показники минулого року.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 08 тра, 2024 06:26
Мабуть на той час її ще не затвердили і для розрахунку використовували показники минулого року.
Додано: Чет 16 тра, 2024 10:20
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення 👇
Пенсії в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат самостійно
Чим обґрунтовані правила ПФУ? Якщо б була можливість вплинути на них, що б змінили і чому?
Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:32
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:30
Re: Пенсії в Україні
Легко. Відкладається, обов'язково 1-
2-3т в місяць. Пенсія 5996. Своя квартира. Субсидія зимою. Продукти і ліки закуповуються по оптимальній ціні і доставляються додому 1-2 раза в неділю, за кошти пенсіонера. Обов'язково- багато сезонних фруктів і овочів. Те що дісталось дешево, або на шару, теж ділиться на пенсіонера. Сам готує, консервує, засолює. Ріже, морозить, переробляє, сезонні овочі і фрукти, іноді багато м'яса і риби які дістались дешево, або безкоштовно.
Стара школа. Вік 90+.
Є сини, онуки.
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:40
Про пенсії в Європі та Україні
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇
Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною)
Як гадаєте, чи наближення України до ЄС сприятиме підвищенню розміру пенсій?
Додано: Сер 22 тра, 2024 16:01
Re: Пенсії в Україні
З нашою демографією я можу взагалі не очікувати не пенсію.
А щодо накопичувальної пенсії, то я в прихильників завжди питаю одне: як з такою девальвацією гривні її вводити? Тут або накопичення перетворяться в фантики, або державний бюджет лопне від компенсації. Держава ніколи ж не дозволить виводити та інвестувати пенсійні накопичення закордон.
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:14
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:28
lel а як здоровя зберіг до такого віку- шо все сам робить і на ліки не тратиться?
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