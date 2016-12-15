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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:47

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:З нашою демографією я можу взагалі не очікувати не пенсію.

20 років тому казали теж саме ...

Але якось всі ті отримали пенсії

Роби висновки, а не керуйся ємоціями ....

але пенсія 3-4 т грн - таке собі. й ситуація зараз й через 20 років з точки зору демографія стане ще гірше... може трохи підвищать рівень сплати податків - там ще є чималі резерви. але перспективи з пенсією сумні для солідарної системи.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:12

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:20 років тому казали теж саме ...

Але якось всі ті отримали пенсії

Роби висновки, а не керуйся ємоціями ....

Так може казати людина, яка все життя у сіловіках сидить, та у 45 вийшло на пенсію значно більшою ніж у гречкосіїв.

Вгадав? Того ти і не хо оновлюватись у ТЦК?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:14

Re: Пенсії в Україні

ankarasvan написав:lel а як здоровя зберіг до такого віку- шо все сам робить і на ліки не тратиться?
Не курить вже 20 років. Курив з 7ми. Не вживає горілку років 3. Пляшка на 5-6 міс. Але, щоб була. З 60 років жили весна-осінь на батьківщині, в родовому маєтку ( мазанка). Правда, з капітальним ремонтом. Город, кури. Весь день в якійсь роботі. Вечором - рибалка, в кінці городу. В роду всі прожили 90+. Вже немає дачі.
Ліки в більшості звичайні- нітрогліцерин, корвалол, цитрамон, аллохол, но-шпа, баралгін, вітаміни, проносне.
Специфічні і коштовні- 2 коробки, заздалегідь закуповуються, іноді і в інших містах. Знає ціну, пропускає іноді, але не проконтролюєш всі прийоми ліків. Завжди є запас.
Переніс короновірус. В лікарню відмовився. Дружина померла у лікарні- ускладнення після короновірусу. Лікували самостійно самі. І кисень і уколи в живіт, інгаляції, крапельниці. Тоді гроші ніхто не рахував.
Дуже сумує один. В шлюбі був 55 років. Під виглядом лікаря привозив психолога- його краще слухає.
Сам все робить, щоб зайняти себе. Велика кількість необроблених продуктів- теж, щоб зайняти.
Здоров'я ще є, але психологічний стан поганий.
lel
 
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