але пенсія 3-4 т грн - таке собі. й ситуація зараз й через 20 років з точки зору демографія стане ще гірше... може трохи підвищать рівень сплати податків - там ще є чималі резерви. але перспективи з пенсією сумні для солідарної системи.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:47
але пенсія 3-4 т грн - таке собі. й ситуація зараз й через 20 років з точки зору демографія стане ще гірше... може трохи підвищать рівень сплати податків - там ще є чималі резерви. але перспективи з пенсією сумні для солідарної системи.
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:12
Re: Пенсії в Україні
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:14
Re: Пенсії в Україні
Не курить вже 20 років. Курив з 7ми. Не вживає горілку років 3. Пляшка на 5-6 міс. Але, щоб була. З 60 років жили весна-осінь на батьківщині, в родовому маєтку ( мазанка). Правда, з капітальним ремонтом. Город, кури. Весь день в якійсь роботі. Вечором - рибалка, в кінці городу. В роду всі прожили 90+. Вже немає дачі.
Ліки в більшості звичайні- нітрогліцерин, корвалол, цитрамон, аллохол, но-шпа, баралгін, вітаміни, проносне.
Специфічні і коштовні- 2 коробки, заздалегідь закуповуються, іноді і в інших містах. Знає ціну, пропускає іноді, але не проконтролюєш всі прийоми ліків. Завжди є запас.
Переніс короновірус. В лікарню відмовився. Дружина померла у лікарні- ускладнення після короновірусу. Лікували самостійно самі. І кисень і уколи в живіт, інгаляції, крапельниці. Тоді гроші ніхто не рахував.
Дуже сумує один. В шлюбі був 55 років. Під виглядом лікаря привозив психолога- його краще слухає.
Сам все робить, щоб зайняти себе. Велика кількість необроблених продуктів- теж, щоб зайняти.
Здоров'я ще є, але психологічний стан поганий.
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