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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 19:47

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:З нашою демографією я можу взагалі не очікувати не пенсію.

20 років тому казали теж саме ...

Але якось всі ті отримали пенсії

Роби висновки, а не керуйся ємоціями ....

але пенсія 3-4 т грн - таке собі. й ситуація зараз й через 20 років з точки зору демографія стане ще гірше... може трохи підвищать рівень сплати податків - там ще є чималі резерви. але перспективи з пенсією сумні для солідарної системи.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:14

Re: Пенсії в Україні

ankarasvan написав:lel а як здоровя зберіг до такого віку- шо все сам робить і на ліки не тратиться?
Не курить вже 20 років. Курив з 7ми. Не вживає горілку років 3. Пляшка на 5-6 міс. Але, щоб була. З 60 років жили весна-осінь на батьківщині, в родовому маєтку ( мазанка). Правда, з капітальним ремонтом. Город, кури. Весь день в якійсь роботі. Вечором - рибалка, в кінці городу. В роду всі прожили 90+. Вже немає дачі.
Ліки в більшості звичайні- нітрогліцерин, корвалол, цитрамон, аллохол, но-шпа, баралгін, вітаміни, проносне.
Специфічні і коштовні- 2 коробки, заздалегідь закуповуються, іноді і в інших містах. Знає ціну, пропускає іноді, але не проконтролюєш всі прийоми ліків. Завжди є запас.
Переніс короновірус. В лікарню відмовився. Дружина померла у лікарні- ускладнення після короновірусу. Лікували самостійно самі. І кисень і уколи в живіт, інгаляції, крапельниці. Тоді гроші ніхто не рахував.
Дуже сумує один. В шлюбі був 55 років. Під виглядом лікаря привозив психолога- його краще слухає.
Сам все робить, щоб зайняти себе. Велика кількість необроблених продуктів- теж, щоб зайняти.
Здоров'я ще є, але психологічний стан поганий.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 22:44

  Дюрі-бачі написав:А щодо накопичувальної пенсії, то я в прихильників завжди питаю одне: як з такою девальвацією гривні її вводити? Тут або накопичення перетворяться в фантики, або державний бюджет лопне від компенсації. Держава ніколи ж не дозволить виводити та інвестувати пенсійні накопичення закордон.

А какая связь накопительной пенсии, девальвации гривны и инвестирования за рубеж? Копится же не в гривнах, а именно в инвестициях, которые приносят доход. Инвестиции можно и не только за рубеж делать. Причём страны, которые хотят выбраться из бедности, как раз стремятся к тому, чтобы инвестировали внутрь страны (в том числе и зарубежные инвесторы), а не наоборот.

С накоплением на старость инвестиций за рубежом у нас и так всё хорошо. Любому физику разрешено. Проблема разве что в том, что это не называется накопительной пенсией и на этом не кормится ещё один украинский фонд, который вначале деньги распределяет себе, а вкладчикам то, что останется.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 00:18

moveton ви говорите про фінансову подушку, а не пенсію. Не вірю я, що в нас буде можливість мати нормальну накопичувальну пенсію і своїми податками наповнити фонд закордоном. А фонд в гривні, це як радянські книжки - гроші на вітер
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 06:52

  Дюрі-бачі написав:moveton ви говорите про фінансову подушку, а не пенсію. Не вірю я, що в нас буде можливість мати нормальну накопичувальну пенсію і своїми податками наповнити фонд закордоном. А фонд в гривні, це як радянські книжки - гроші на вітер

Шановні пенсіонери ,тримаю за Вас кулачки, одна дієва порада - працюй в Україні скільки вистачає зусиль, заощадження краще у валюті або золото, пенсія від держави буде виключно щоб сплатити за комунальні послуги нашим бідним олігархам ,про їжу і відпочинок - хіба що вода з бювету і прогулянка до старобазарного скверу ( м.Одеса ).
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:39

  sens написав:
  Дюрі-бачі написав:moveton ви говорите про фінансову подушку, а не пенсію. Не вірю я, що в нас буде можливість мати нормальну накопичувальну пенсію і своїми податками наповнити фонд закордоном. А фонд в гривні, це як радянські книжки - гроші на вітер

Шановні пенсіонери ,тримаю за Вас кулачки, одна дієва порада - працюй в Україні скільки вистачає зусиль, заощадження краще у валюті або золото, пенсія від держави буде виключно щоб сплатити за комунальні послуги нашим бідним олігархам ,про їжу і відпочинок - хіба що вода з бювету і прогулянка до старобазарного скверу ( м.Одеса ).

Та Ви вроді самі з пенсіонерів?
З пенсіями сумні перспективи. Зараз ще завдяки вливанням та запозиченням якось наповнюють фонд, а далі при будь-якому розкладі ця схема не потягне. Хіба ШІ пожаліє і щось виділить тим, хто зараз дбає про електроніку.
Джеффрі Хінтон розповів, що «дуже стурбований тим, що штучний інтелект займатиметься багатьма простими роботами».
«Зі мною консультувалися люди з Даунінг-стріт. Я порадив їм, що універсальний базовий дохід — це гарна ідея», — сказав він.
Під універсальним базовим доходом розуміють регулярні однакові виплати всім громадянам країни, незалежно від їхнього доходу, соціального статусу, віку чи роботи без будь-яких зустрічних зобов’язань з їхнього боку. https://news.finance.ua/ua/vidbere-robo ... a-problemy
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 08:48

Re: Пенсії в Україні

  pesikot написав:20 років тому казали теж саме ...

Але якось всі ті отримали пенсії

Роби висновки, а не керуйся ємоціями ....

Я так і роблю висновки: наша влада робить все, зокрема піднімають податки і штрафують емігрантів, щоб через 25 років в Україні було по 5 пенсіонерів на 1 працюючого легально.
Та і дивився я пенсійний калькулятор: навіть за поточною формулою, яку безсумнівно погіршать, мені світить пенсія в районі 120-150$
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 14:02

  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:А щодо накопичувальної пенсії, то я в прихильників завжди питаю одне: як з такою девальвацією гривні її вводити? Тут або накопичення перетворяться в фантики, або державний бюджет лопне від компенсації. Держава ніколи ж не дозволить виводити та інвестувати пенсійні накопичення закордон.

А какая связь накопительной пенсии, девальвации гривны и инвестирования за рубеж? Копится же не в гривнах, а именно в инвестициях, которые приносят доход. Инвестиции можно и не только за рубеж делать. Причём страны, которые хотят выбраться из бедности, как раз стремятся к тому, чтобы инвестировали внутрь страны (в том числе и зарубежные инвесторы), а не наоборот.

С накоплением на старость инвестиций за рубежом у нас и так всё хорошо. Любому физику разрешено. Проблема разве что в том, что это не называется накопительной пенсией и на этом не кормится ещё один украинский фонд, который вначале деньги распределяет себе, а вкладчикам то, что останется.

проблема накопичувального пенсійного забезпечення в тому, що в Україні на поточний момент немає інструменту інвестування, а саме ринку акцій.

цікавінка в тому, що схоже на Заході накопичувальна система теж потроху перетворюється на солідарну, але це ніхто не бачить :lol:
Shaman
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