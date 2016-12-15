але пенсія 3-4 т грн - таке собі. й ситуація зараз й через 20 років з точки зору демографія стане ще гірше... може трохи підвищать рівень сплати податків - там ще є чималі резерви. але перспективи з пенсією сумні для солідарної системи.
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:47
але пенсія 3-4 т грн - таке собі. й ситуація зараз й через 20 років з точки зору демографія стане ще гірше... може трохи підвищать рівень сплати податків - там ще є чималі резерви. але перспективи з пенсією сумні для солідарної системи.
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:14
Re: Пенсії в Україні
Не курить вже 20 років. Курив з 7ми. Не вживає горілку років 3. Пляшка на 5-6 міс. Але, щоб була. З 60 років жили весна-осінь на батьківщині, в родовому маєтку ( мазанка). Правда, з капітальним ремонтом. Город, кури. Весь день в якійсь роботі. Вечором - рибалка, в кінці городу. В роду всі прожили 90+. Вже немає дачі.
Ліки в більшості звичайні- нітрогліцерин, корвалол, цитрамон, аллохол, но-шпа, баралгін, вітаміни, проносне.
Специфічні і коштовні- 2 коробки, заздалегідь закуповуються, іноді і в інших містах. Знає ціну, пропускає іноді, але не проконтролюєш всі прийоми ліків. Завжди є запас.
Переніс короновірус. В лікарню відмовився. Дружина померла у лікарні- ускладнення після короновірусу. Лікували самостійно самі. І кисень і уколи в живіт, інгаляції, крапельниці. Тоді гроші ніхто не рахував.
Дуже сумує один. В шлюбі був 55 років. Під виглядом лікаря привозив психолога- його краще слухає.
Сам все робить, щоб зайняти себе. Велика кількість необроблених продуктів- теж, щоб зайняти.
Здоров'я ще є, але психологічний стан поганий.
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:44
А какая связь накопительной пенсии, девальвации гривны и инвестирования за рубеж? Копится же не в гривнах, а именно в инвестициях, которые приносят доход. Инвестиции можно и не только за рубеж делать. Причём страны, которые хотят выбраться из бедности, как раз стремятся к тому, чтобы инвестировали внутрь страны (в том числе и зарубежные инвесторы), а не наоборот.
С накоплением на старость инвестиций за рубежом у нас и так всё хорошо. Любому физику разрешено. Проблема разве что в том, что это не называется накопительной пенсией и на этом не кормится ещё один украинский фонд, который вначале деньги распределяет себе, а вкладчикам то, что останется.
Додано: Чет 23 тра, 2024 00:18
moveton ви говорите про фінансову подушку, а не пенсію. Не вірю я, що в нас буде можливість мати нормальну накопичувальну пенсію і своїми податками наповнити фонд закордоном. А фонд в гривні, це як радянські книжки - гроші на вітер
Додано: Чет 23 тра, 2024 06:52
Шановні пенсіонери ,тримаю за Вас кулачки, одна дієва порада - працюй в Україні скільки вистачає зусиль, заощадження краще у валюті або золото, пенсія від держави буде виключно щоб сплатити за комунальні послуги нашим бідним олігархам ,про їжу і відпочинок - хіба що вода з бювету і прогулянка до старобазарного скверу ( м.Одеса ).
Додано: Чет 23 тра, 2024 08:39
Та Ви вроді самі з пенсіонерів?
З пенсіями сумні перспективи. Зараз ще завдяки вливанням та запозиченням якось наповнюють фонд, а далі при будь-якому розкладі ця схема не потягне. Хіба ШІ пожаліє і щось виділить тим, хто зараз дбає про електроніку.
Додано: Чет 23 тра, 2024 08:48
Re: Пенсії в Україні
Я так і роблю висновки: наша влада робить все, зокрема піднімають податки і штрафують емігрантів, щоб через 25 років в Україні було по 5 пенсіонерів на 1 працюючого легально.
Та і дивився я пенсійний калькулятор: навіть за поточною формулою, яку безсумнівно погіршать, мені світить пенсія в районі 120-150$
Додано: Чет 23 тра, 2024 14:02
проблема накопичувального пенсійного забезпечення в тому, що в Україні на поточний момент немає інструменту інвестування, а саме ринку акцій.
цікавінка в тому, що схоже на Заході накопичувальна система теж потроху перетворюється на солідарну, але це ніхто не бачить
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