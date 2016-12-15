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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Нед 26 тра, 2024 09:33
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sens
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Додано: Нед 26 тра, 2024 10:04
це враховуючи зепе Успіхів?
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flyman
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Додано: Нед 26 тра, 2024 10:08
Shaman написав: moveton написав: Дюрі-бачі написав:
А щодо накопичувальної пенсії, то я в прихильників завжди питаю одне: як з такою девальвацією гривні її вводити? Тут або накопичення перетворяться в фантики, або державний бюджет лопне від компенсації. Держава ніколи ж не дозволить виводити та інвестувати пенсійні накопичення закордон.
А какая связь накопительной пенсии, девальвации гривны и инвестирования за рубеж? Копится же не в гривнах, а именно в инвестициях, которые приносят доход. Инвестиции можно и не только за рубеж делать. Причём страны, которые хотят выбраться из бедности, как раз стремятся к тому, чтобы инвестировали внутрь страны (в том числе и зарубежные инвесторы), а не наоборот.
С накоплением на старость инвестиций за рубежом у нас и так всё хорошо. Любому физику разрешено. Проблема разве что в том, что это не называется накопительной пенсией и на этом не кормится ещё один украинский фонд, который вначале деньги распределяет себе, а вкладчикам то, что останется.
проблема накопичувального пенсійного забезпечення в тому, що в Україні на поточний момент немає інструменту інвестування, а саме ринку акцій.
цікавінка в тому, що схоже на Заході накопичувальна система теж потроху перетворюється на солідарну, але це ніхто не бачить
В Польщі є ринок акцій, навіть в РФ є ринок акцій, а в Україні нема, "пороблено"
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flyman
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Додано: Нед 26 тра, 2024 10:08
flyman написав:
це враховуючи зепе Успіхів?
це так порахують, якщо ти звернеся за якоюсь допомогою , чи виплатою.
то неодержані доходи горе ухилянта, який сидить дома і носа не виказує.
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Додано: Нед 26 тра, 2024 10:10
flyman написав:
В Польщі є ринок акцій, навіть в РФ є ринок акцій, а в Україні нема, "пороблено"
тут вже був ринок акцій, сертифікатів і паїв - скуплено за копійки у людей і перенаправлено проти людей.
Згадай.... на чому Беня збагатів ....
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