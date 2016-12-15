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Пенсії в Україні

Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 09:33

  Bobua написав:ПФУ дав нарешті сер.зарпл. за Ікв. 2024.
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/

На один пост вище перечитати немає можливості?)
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:04

  Bobua написав:ПФУ дав нарешті сер.зарпл. за Ікв. 2024.
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/

це враховуючи зепе Успіхів?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:08

  Shaman написав:
  moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:А щодо накопичувальної пенсії, то я в прихильників завжди питаю одне: як з такою девальвацією гривні її вводити? Тут або накопичення перетворяться в фантики, або державний бюджет лопне від компенсації. Держава ніколи ж не дозволить виводити та інвестувати пенсійні накопичення закордон.

А какая связь накопительной пенсии, девальвации гривны и инвестирования за рубеж? Копится же не в гривнах, а именно в инвестициях, которые приносят доход. Инвестиции можно и не только за рубеж делать. Причём страны, которые хотят выбраться из бедности, как раз стремятся к тому, чтобы инвестировали внутрь страны (в том числе и зарубежные инвесторы), а не наоборот.

С накоплением на старость инвестиций за рубежом у нас и так всё хорошо. Любому физику разрешено. Проблема разве что в том, что это не называется накопительной пенсией и на этом не кормится ещё один украинский фонд, который вначале деньги распределяет себе, а вкладчикам то, что останется.

проблема накопичувального пенсійного забезпечення в тому, що в Україні на поточний момент немає інструменту інвестування, а саме ринку акцій.

цікавінка в тому, що схоже на Заході накопичувальна система теж потроху перетворюється на солідарну, але це ніхто не бачить :lol:

В Польщі є ринок акцій, навіть в РФ є ринок акцій, а в Україні нема, "пороблено"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:08

Re: Пенсії в Україні

  flyman написав:це враховуючи зепе Успіхів?

це так порахують, якщо ти звернеся за якоюсь допомогою , чи виплатою.
то неодержані доходи горе ухилянта, який сидить дома і носа не виказує.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:10

Re: Пенсії в Україні

  flyman написав:В Польщі є ринок акцій, навіть в РФ є ринок акцій, а в Україні нема, "пороблено"
тут вже був ринок акцій, сертифікатів і паїв - скуплено за копійки у людей і перенаправлено проти людей.
Згадай.... на чому Беня збагатів ....
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:47

  flyman написав:
  Bobua написав:ПФУ дав нарешті сер.зарпл. за Ікв. 2024.
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/

це враховуючи зепе Успіхів?


Цікаве питання...
Але у 22р відносно 21р -- всього 2.9% приріст. Чомусь.

А 23/22 -- аж 7%, хоча ніби почали ж від поч.23р потроху прикручувати військ.виплати. Тоді й розмови почались про військових поза штатом на 500-800грв... 😒

  Goodman написав:
  flyman написав:В Польщі є ринок акцій, навіть в РФ є ринок акцій, а в Україні нема, "пороблено"
тут вже був ринок акцій, сертифікатів і паїв - скуплено за копійки у людей і перенаправлено проти людей.
Згадай.... на чому Беня збагатів ....


У банку Сенс купити акції -- сусідня вкладка біля овдп.
Якого ще ринку треба? 😁
До війни ніби все продавали й купували.
Нині -- перекрили, аби не виводили гроші з країни?


  sens написав:
  Bobua написав:ПФУ дав нарешті сер.зарпл. за Ікв. 2024.
https://www.pfu.gov.ua/2165179-pokaznyk ... -2024-rik/

На один пост вище перечитати немає можливості?)

Це єдина версія подій?
Чи ще якісь є? :)
Востаннє редагувалось Bobua в Нед 26 тра, 2024 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:54

Re: Пенсії в Україні

  flyman написав:В Польщі є ринок акцій, навіть в РФ є ринок акцій, а в Україні нема, "пороблено"

Ну москалі вже почали руйнувати свій ринок, точно так, як ми зруйнували свій - відбираючи у міноритарних власників без їх питань...
Ринок будується на довірі, а яка довіра можлива в Україні?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 09:06

Re: Пенсії в Україні

  Bobua написав:У банку Сенс купити акції -- сусідня вкладка біля овдп.
Якого ще ринку треба? 😁
До війни ніби все продавали й купували.
Нині -- перекрили, аби не виводили гроші з країни?


сам пишеш і сам же зневірюешся.... щось купити , чи занести акційне в банк - то навічне отданнє. Купи долярів і живи спокійно.
Вже мали справу с приватними пенсійними фондами.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 20:35

  Goodman написав:
  flyman написав:В Польщі є ринок акцій, навіть в РФ є ринок акцій, а в Україні нема, "пороблено"
тут вже був ринок акцій, сертифікатів і паїв - скуплено за копійки у людей і перенаправлено проти людей.
Згадай.... на чому Беня збагатів ....

в Україні ще не було нормального ринку акцій. в нас навіть нормальної корпоративної культури керування немає. одна з причин - великий розмір тіньового сегменту економіки.

а паї до чого? ось нараз власники землі дочекались, що можна продавати - й ціна потроху зростає.
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