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Пенсії в Україні
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 46474849>
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 20:48

Как исправить личные данные в Реестре застрахованных лиц – алгоритм действий

Если в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины человек обнаружил неактуальные или ошибочные сведения о себе можно обратиться в Фонд для исправления/актуализации информации.

Алгоритм действий, как это сделать:

- Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
- Заполните экранную форму Анкеты.
- Поставьте отметку в чек-боксе «Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных».
- Прикрепите скан-копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).
- Подпишите Анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ»
- Результат обработки заявления посмотрите в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:20

Re: Пенсії в Україні

https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_ ... na_starist
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:42

  GALeon написав:https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_minsotspolityky_poradyly_samostiyino_vidkladaty_groshi_na_starist

Можна на сторінку в тік-ток , де краще жити українцям на пенсію
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:53

  GALeon написав:https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_minsotspolityky_poradyly_samostiyino_vidkladaty_groshi_na_starist

Ну так хай держава (кабмін) дозволить НЕ платити соцвнесок, тим самим, збільшивши з/п на 22%. Ще і на самому МінСоці-дармоїді зекономлять, який можна буде порізать і залишки приєднати до МінФіну.
А працьовита та кмітлива людина сама знайде як назбирати собі на пенсію, без держави :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:55

Re: Пенсії в Україні

Доллар вгору. Комунальні також. Як жити пенсіонеру?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:58

  Investor_K написав:Доллар вгору. Комунальні також. Як жити пенсіонеру?

Теща побігла оформлювати субсидію. Спочатку не хотіла на літо це робити, а ото Шмигаль таки порадив оформити.
Тепер будемо возити на постірушку білизну до неї -- вона все ніяк більше 100КВт не накручувала до цього :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:59

  Investor_K написав:Доллар вгору. Комунальні також. Як жити пенсіонеру?

на дохід від квартир, які здаються в оренду ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:02

  Amethyst написав:
  GALeon написав:https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_minsotspolityky_poradyly_samostiyino_vidkladaty_groshi_na_starist

Ну так хай держава (кабмін) дозволить НЕ платити соцвнесок, тим самим, збільшивши з/п на 22%. Ще і на самому МінСоці-дармоїді зекономлять, який можна буде порізать і залишки приєднати до МінФіну.
А працьовита та кмітлива людина сама знайде як назбирати собі на пенсію, без держави :idea:

а що робити з поточними пенсіонерами? отож...

а до речі, в яких країнах, де є механізми загальнообов'язкової накопичувальної системи?
й яка пенсійна система в розвинених країнах Європи?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:05

Re: Пенсії в Україні

Shaman написав:
  Amethyst написав:
  GALeon написав:https://mbiz.censor.net/news/3492326/u_minsotspolityky_poradyly_samostiyino_vidkladaty_groshi_na_starist

Ну так хай держава (кабмін) дозволить НЕ платити соцвнесок, тим самим, збільшивши з/п на 22%. Ще і на самому МінСоці-дармоїді зекономлять, який можна буде порізать і залишки приєднати до МінФіну.
А працьовита та кмітлива людина сама знайде як назбирати собі на пенсію, без держави :idea:

а що робити з поточними пенсіонерами?...
ну так сказала пані - працювати до кінця
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:14

  GALeon написав:
Shaman написав:
  Amethyst написав:Ну так хай держава (кабмін) дозволить НЕ платити соцвнесок, тим самим, збільшивши з/п на 22%. Ще і на самому МінСоці-дармоїді зекономлять, який можна буде порізать і залишки приєднати до МінФіну.
А працьовита та кмітлива людина сама знайде як назбирати собі на пенсію, без держави :idea:

а що робити з поточними пенсіонерами?...
ну так сказала пані - працювати до кінця

я таку думку вже теж неодноразово висловлював... sad but true
Shaman
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